各界預計，烏克蘭將很快發動期待已久的反攻，以奪回被俄羅斯佔領的領土，「收復扎波羅熱州全境」，被認為是最可能的方案。據烏克蘭媒體《真理報》(Ukrainska Pravda)的說法，已有部分俄羅斯軍人換穿平民衣服自行逃亡。

商業內幕(Business Insider)報導，流亡的烏克蘭扎波羅熱州-梅利托波爾市市長費德羅夫(Ivan Fedorov)在接受電視採訪時提到，「扎波羅熱州被佔領地區的居民回報，俄羅斯軍人試圖偽裝成平民離開，扎波羅熱核電站附近地區。」

俄羅斯部隊佔扎波羅熱州南部地區，包括扎波羅熱核電廠，由於該地區可能成為主要戰場，聯合國核能監督機構警告，要是電廠因為交戰成破壞，可能發生嚴重核事故，因此本週末已疏散了近 1,700人。

沒想到，這1700人當中，竟有不少俄軍士兵混在期中。報導稱「有一些軍人試圖趁此機會逃離佔領區。我們的居民經常報告俄羅斯軍人換上便服的情況。」

費德羅夫表示，現在撤離車隊都要仔細清點，以確保俄羅斯士兵不會偽裝在其中。

這位烏克蘭市長還表示，俄羅斯人開始離開被佔領的梅利托波爾行政大樓，並關閉了俄羅斯人所經營的商店，他們大多撤往克里米亞。 他還說，由於俄羅斯的撤離行動很倉促，從梅利托波爾到克里米亞的道路上已出現車龍， 檢查站前排起了長隊。

梅利托波爾是交通樞紐，該市自2022 年 2 月以來一直被俄羅斯佔領。費多羅夫在佔領時期一度被俄羅斯軍隊綁架，他堅持表示不會與俄軍合作。俄羅指派親俄的丹尼爾琴科 (Galina Danilchenko)成為代理市長。