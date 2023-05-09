冬海集團創辦人兼執行長李小冬8日在寫給員工的備忘錄表示，在3月31日前到職的員工，自7月起將可加薪5％。

李小冬指出，公司已經達到「自給自足」，帳上現金餘額每季增加，而非縮減，這項在去年設定的目標提前數個月達標。冬海集團旗下事業包括線上遊戲開發商競舞娛樂（Garena）。

總部位在新加坡的冬海宣布調薪，一反前幾季的做法，當時李小冬意外宣布公司全面薪資凍漲，並大幅削減人力。李小冬改弦易轍或許預示亞太科技業復甦。 根據冬海集團3月公布，去年第四季轉虧為盈，此為該公司創立14年來的首次季度淨利。冬海預計下周公布今年第一季業績。

冬海集團去年大刀闊斧削減成本，包括裁員數千人、退出多個大型市場，並將季度銷售和行銷支出大砍逾7億美元，試圖向投資人展示公司的獲利力。

隨著東南亞掀起電商和娛樂熱潮，投資人熱烈看好冬海集團後市，該公司一度是2020年全球漲勢最凌厲的股票。冬海集團的市值在2021年10月攀升至頂峰，衝破2,000億美元後，如今市值較頂點流失約1,600億美元，降至440億美元，主要因為市場質疑其獲利前景，以及全球科技股暴跌。

李小冬在1,300字的備忘錄談到冬海執行扭轉營運計畫歷經千辛萬苦。他表示，「過去一年大概是公司史上最艱困的時期」，裁減管理階層等困難的決定，是為了讓公司度過商業環境惡化的必要之舉。

根據冬海年報顯示，去年約裁員3,500人。李小冬表示，「外部環境依然充滿挑戰，自給自足為公司奠定再次強勁成長的基礎。」