本周蘋果公司發佈財報，在財報後的電話會議上，蘋果CEO庫克與他的副手們不斷提及蘋果的新歡─印度。據媒體報導，庫克與其手下高管總共提起印度超過20次，這確實不是一般的重視，反映出蘋果將愈來愈依賴新興市場的經濟動能。

《快科技》報導說，該公司在印度公佈了第2季財報，3月份也出現創紀錄銷售額，在iPhone銷量優於預期的推動下，蘋果的銷售額和收入都超過了華爾街分析師的預測，反映出其越來越依賴新興市場來刺激整體增長。

在公佈財報後的電話會議上，庫克與其手下高管總提起印度超過20次，「有很多人進入中產階級，我真的覺得印度正處於一個轉折點」，庫克在電話會議上告訴分析師，「印度市場活力令人難以置信」。

印度目前擁有14億人口，收入的增加正在推動消費者支出，與此同時，智慧手機銷量在世界其它地方都處於停滯狀態。蘋果公司沒有在收益報表中公布印度的收入，但媒體報導指出，蘋果在截至3月份的一年中，在印度的銷售額接近60億美元。庫克強調，印度這個世界上人口最多的國家即將成為蘋果產品最重要的市場和生產基地。

根據Counterpoint Research的數據，價格超過400美元的智慧手機現在占印度手機總出貨量的10%，而在COVID-19大流行之前這一比例為4%。

蘋果在印度的戰略不僅僅是銷售產品，還希望印度成為重要的製造中心，以減少對中國的依賴。在此之前，蘋果成功地在印度遊說供應商採取一些激勵措施，推動富士康、緯創與和碩在當地擴大規模。

知情人士透露，富士康將在其位於印度南部泰米爾納德邦欽奈附近的現有工廠擴大生產iPhone。印度政府高級官員與知情人士說，富士康的目標是到2024年將當地iPhone年產量提高到約2000萬部，並將工人的數量增加2倍，達到10萬人之多。據政府官員表示，該工廠目前產量為600萬部左右。

台灣的電子產業媒體預測，到2027年，印度有望組裝高達50%的蘋果iPhone手機，生產規模與中國相當。