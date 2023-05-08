今(8)日新北檢方至雄獅進行搜索調查，雄獅表示依法配合調查，並依法發布重大訊息，由於調查過程不公開，不便對外說明調查原因，對公司財務營運未造成影響。
檢察官拘提被告3員工，約談7名證人，經過檢察官訊問後，認為3員工涉嫌詐欺、偽造文書等犯罪嫌疑重大，裁定10萬元交保。
據悉，雄獅因舉辦「教育訓練的計畫」，向勞動部申請補助，但因部分課程未舉辦，員工還向是勞動部申請，疑詐領補助費共數萬元。
今(8)日新北檢方至雄獅進行搜索調查，雄獅表示依法配合調查，並依法發布重大訊息，由於調查過程不公開，不便對外說明調查原因，對公司財務營運未造成影響。
檢察官拘提被告3員工，約談7名證人，經過檢察官訊問後，認為3員工涉嫌詐欺、偽造文書等犯罪嫌疑重大，裁定10萬元交保。
據悉，雄獅因舉辦「教育訓練的計畫」，向勞動部申請補助，但因部分課程未舉辦，員工還向是勞動部申請，疑詐領補助費共數萬元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。