今(8)日新北檢方至雄獅進行搜索調查，雄獅表示依法配合調查，並依法發布重大訊息，由於調查過程不公開，不便對外說明調查原因，對公司財務營運未造成影響。

檢察官拘提被告3員工，約談7名證人，經過檢察官訊問後，認為3員工涉嫌詐欺、偽造文書等犯罪嫌疑重大，裁定10萬元交保。

據悉，雄獅因舉辦「教育訓練的計畫」，向勞動部申請補助，但因部分課程未舉辦，員工還向是勞動部申請，疑詐領補助費共數萬元。