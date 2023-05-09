她表示，債限如果不在6月初以前調高，屆時聯邦政府將沒有足夠現金支付帳單，進而導致金融市場陷入混亂。葉倫在接受媒體專訪時強調，府會談判不應該以「用槍抵著美國民眾的腦袋」方式進行。

她說調高債限是國會的工作，他們若拒絕履行該職責，美國將咎由自取、面臨一場經濟與金融災難。葉倫認為，事態不應發展到需要考慮總統是否可以繼續發債的地步，這將引發憲政危機，暗指在美國憲法下，行政與立法權力劃分陷入混淆。

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）7日也向媒體表示，債務違約對美國將是一大災難，他稱「假若我們讓債務違約，對利率將造成嚴重影響」。

拜登政府先前曾放話，指出正考慮在沒有國會批准下，動用憲法第14條修正案來持續發債，以用來支付聯邦政府所需支出。但經濟學家與憲法專家對於拜登政府利用該方式繞過國會是否合法有不同看法。

為了解決債限僵局，拜登預定美國時間周二（9日）將在白宮與共和黨籍眾議院議長麥卡錫、參議院少數黨領袖麥康奈及國會民主黨高層，商討債限議題。共和黨主張提高債限同時，政府必須討論削減支出與進行預算改革。但拜登卻要求共和黨應該無條件調高債限。

華府對聯邦借款設定限制，目標上限約相當美國經濟產出的120％，不過債務已在今年1月達到上限，雖然財政部努力將債務保持在該限額內，但預計到7、8月，政府將被迫完全停止借款。

在此情況下，投資人因對美國債券價值產生質疑，導致全球金融市場遭到波及。長期以來，美債被視為最安全的投資之一、也是全球金融系統的基石。