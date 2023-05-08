許傑輝飾演天宙教教主被信徒簇擁敬拜。（群之噰傳播提供）

修杰楷劇中挾持天心。（群之噰傳播提供）

張佩華飾演邱凱偉的父親，氣場強大。（群之噰傳播提供）

張佩華飾演邱凱偉的父親，氣場強大。（群之噰傳播提供）

公視律政劇《最佳利益2-決戰利益》延續首季要角天心、温昇豪、楊銘威、田羽安，再加上新生力軍禾浩辰、邱凱偉與陳庭妮，踏入更深不可測的法律鬥爭修羅場，話題持續延燒。本季案件更加多元複雜，最新集數來到王牌律師方箏（天心 飾）接手宗教詐欺案，許傑輝飾演萬人之上的天宙教教主，一聲令下所有信徒都對他跪拜，更有信眾為他割腕以示虔誠，他藉此宣告投身政治圈加入「民和黨」，恰巧撞名Netflix《人選之人-造浪者》劇中立法院院長戴立忍將代表參選副總統的政黨「民和黨」，許多網友留言「民和黨宇宙」、「趙立廷可以去公正黨」。

對於首次飾演宗教領袖，許傑輝表示，天宙教信徒都是臨演，一聲令下全部都要對他跪拜，因此導演一喊卡，他就馬上去謝謝每位臨演，「這群演員都很認真，其中也有年長者，我都跟他們說跪下慢慢來沒關係，千萬不要受傷，然後每位信徒臨演都謝謝我這位假教主好有愛心，這時真跟假已經分不清了」。

談到信徒為他割腕那幕，因太過真實，許傑輝心有餘悸道，一直擔心那位演員受傷，雖然知道有特殊化妝的保護，但是拍了好幾次，她越割腕越順手，心裡就是替她擔心，所幸最後安全完成，讓他笑說自己教主已上身無誤。

劇中校園性侵案結束後，方箏再度被迫接下棘手的宗教詐欺案，原來是天宙教信徒因為崇拜迷信，服用教主宣稱能治病救難的「仙蘭水」因而延誤病情過世，該名信徒的姊姊悲憤按鈴提告，並且率眾到天宙教會所抗議，法庭上，方箏受命為教主辯護，而這時旁聽席的信徒突然發難，割腕以示對教主的信賴與崇拜，場面一度混亂。事後，教主竟在記者包圍下表示，有鑑於世人需要明燈指引，自己將會入世投身政治，救苦救難，使單純的宗教案件上升成政治層次。編劇林珮瑜、陳文梓提及：「對方箏來說天宙教案是容易的，困難點在於和法官的私人衝突，法官也是人，能否得到絕對公正的自由心證，還有待爭議。」

事實上，教主的案子難度不高，之所以棘手是因為京勤「小老闆」、所長兒子余照新（邱凱偉 飾）與審判長的妻子有染，這件事也讓京勤所長余家祥（張佩華 飾）感到震怒，甚至狠賞兒子一巴掌，回憶拍攝當下，邱凱偉透露他沒有特別做什麼保護措施，只有提前跟張佩華說：「爸爸，你等一下就真的打沒有關係，該怎麼樣就怎麼樣。」結果張佩華實在太專業，完全拿捏好力度，在有打到但沒有打傷他的情況下，完美詮釋了這段表演，邱凱偉卻說反倒希望他真的打下去，因為能讓他在角色上的反應更真實，「只能說這檔戲所有的演員跟工作人員都很專業，才能有這麼好的作品」。

此外，修杰楷也在最新一集登場，他首次蓬頭垢面、飾演家徒四壁的單親爸爸，因犯下珠寶搶劫案，帶著女兒到處躲藏，戲外有3個女兒的修杰楷，表示角色愛女心切的心情讓他非常感同身受，「大女兒跟我的相處就像朋友一樣，另外兩個年紀還小，需要好好保護著，任何事都希望為她們做最好的安排」。

劇中一段他掏出身上僅有零錢，買速食給女兒的橋段令人動容，修杰楷也直呼在拍攝當下就覺得很感動，完全能體會劇中角色試圖滿足女兒願望的心情，不過在現實中，修杰楷透露賈靜雯更寵女兒，他自己則是在合理範圍內給予女兒們需要的，並逐步建立她們正確的價值觀。

修杰楷劇中與警方對峙，還挾持天心，他回憶那天拍攝時間挺長，氛圍很緊張，「當下我完全投入角色情緒，又反覆多次摔在地，加上被淋得很濕，一度抖到不行，感覺快要失溫」，直到後來吃了巧克力補充體力才緩過來，身心受到極大考驗。