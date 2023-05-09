比特幣上周五曾站上29,000美元，並在周末曾逼近30,000美元大關。但自從周日發生交易停擺後，使得該加密幣大受衝擊，周一盤中曾跌到27,650美元低點。

幣安在周日晚間曾一度暫停比特幣提領服務約90分鐘，它在當時把原因歸咎於網路壅塞。不過周一亞洲時段又出現類似問題，這次提領停擺時間則是長達2個小時。

該交易所之後在推特發文解釋，指出它所設定的費用沒有考慮到礦工費（gas fee）近來出現激增，導致大量比特幣提領交易因而遭到延宕。它還表示已經調高礦工費，以加快交易的處理速度。

礦工費是指加密幣在進行交易或執行合約時，需要支付給礦工的費用。礦工是指參與比特幣交易處理與驗證的人或是組織。

區塊鏈科技集團XBE、Coinllectibles與Marvion風險長Joshua Chu指出，如果提領數量龐大，處理交易所需的礦工費用也將水漲船高，尤其是在網路高度擁擠的時間。

幣安在提領交易服務恢復後也表示，為了避免日後再度發生類似情況，它已經對費用進行了調整。該交易所還否認大量資金從該平台流出。

事實上幣安出包已不是頭一回，今年3月也曾以技術問題為由，暫停比特幣的存款與提款服務。執行長趙長鵬因此以涉嫌違反衍生品規則，遭到商品期貨交易委員會（CFTC）提告。

2017年成立的幣安，在隔年躍升成為全球加密幣交易量最大的平台。據分析網站CoinMarketCap的數據顯示，幣安24個小時的交易均量為69億美元，是第二大加密幣交易所Coinbase的8倍多。