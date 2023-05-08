亞洲大學運動總會（Asian University Sports Federation, 簡稱AUSF）8日於杜拜舉行第12屆執行委員會選舉暨會員大會，大專體總副會長曾慶裕積極參與國際事務，竭力盡能與各國建立友善關係，成功在競選中獲得三分之二以上出席會員國支持，成功連任亞洲大學運動總會副會長，其任期為2023年至2027年。

亞洲大學運動總會為亞洲地區大學體育業務的國際統籌單位，本次於杜拜舉行的會員大會，迎來於去年年底舉辦完世界盃足球賽的卡達加入，計有41個會員國，本次共31國出席，並進行執行委員會任期調整之討論，同意通過將其任期從6年改為4年。

曾慶裕於2009至2022年間任大專體總秘書長，現為大專體總副會長與輔仁大學教育學院院長，投身國際體育事務多年，先於2016年首次當選亞洲大學運動總會副會長，6年任期間各方參與會務且耕耘關係穩定，接著2019年高票當選國際大學運動總會（International University Sports Federation,簡稱FISU）執行委員。

2023年再度獲得多數肯定，連任亞洲大學運動總會副會長，曾慶裕說：「感謝教育部體育署長年擔任大學體育後盾，讓我們可以由亞洲出發，持續與國際維繫友好與互動的關係，也謝謝大專體總前任江漢聲會長與現任王淑音會長給予的支持。」

本次選舉，大專體總企宣組黃嘉汝組長也順利持續擔任該組織稽核乙職。