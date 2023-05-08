女星蘿莉塔今年初接受男友戴偉智求婚，並在情人節宣布懷孕喜訊，期間常在社群分享懷孕後的生活變化，最近她飛往泰國旅遊，等飛機起飛後，因為腰痠把椅子往後躺，引發後座旅客不滿，同時不忘強調有小孩，讓她非常反感，痛批對方：「沒禮貌」，並替自己抱屈：「我也是孕婦。」

蘿莉塔在IG發布貼文，開頭就寫道：｢大家都要當有禮貌的人，不要覺得別人對你好是應該的」，並表示懷孕後，腰常痠到很不舒服，沒想到把座椅往後躺，竟被後座的夫妻大力拍椅背，並要求：「椅背竪直，我有小孩」，她當下雖然配合照做，對方也確實帶著小孩，卻完全沒有道謝，甚至用命令式的口吻說話。

對此，蘿莉塔表示雖然他們有小孩，但自己也是孕婦，大可不必理會他們，尤其對方還這麼無禮，「照著做只是因為同理心，想著他們帶孩子辛苦，但不是我應該的」，並透過他人的行為警示自己，未來千萬不要在小孩面前，做這種不良示範。

上月蘿莉塔便發文談過對孕婦的禮貌問題，坦言自懷孕後「肚子好像就不是我的肚子」，讓本就不喜歡他人觸碰身體的她，感到很不舒服。蘿莉塔表示分享懷孕的喜悅很好，但總得問過，再伸手摸肚子，痛批：「貓貓狗狗不也是要夠信任，才會把肚子翻給你摸嗎？」，並警告若有人再次亂來，絕對要對方付出代價。