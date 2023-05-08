台南行人母女遭撞事故造成1死1傷，台灣「行人地獄」的悲劇層出不窮，非政府組織「台灣交通安全協會」整理出左轉車造成行人傷亡事故的6大特徵，指出台灣交通在道路、號誌、標線設計不足，加上駕駛左轉切西瓜，都對行人造成威脅。

「台灣交通安全協會」8日在臉書發文指出，台南孕婦駕車左轉撞上行人母女的不幸事件，不是單一案件，其實是很多類似的模式不斷重複，根據各起車輛左轉肇事的跡證，可歸納出造成行人傷亡事故的6點特徵，包括「在無左轉附加車道左轉」、「在無左轉保護時相左轉」、「無島頭延伸」、「行穿線位置較為貼近路口」、「較好發於晨昏夜間等光線不良時段」，以及「左轉切西瓜」。

協會表示，台灣駕駛左轉時，可能疏忽注意正在穿越的行人，即便是駕駛教育嚴謹的日本，也有右轉撞行人(日本靠左行駛)比例偏高的問題，日本透過模擬器分析駕駛視線和注意力變化後，分類出三類的駕駛人不注意類型。

首先是「駕駛視線未轉移、也沒注意到行人」的狀況，改善方式從工程面上要使用島頭延伸，行穿線照度檢核，行穿線的位置校正，讓車輛盡可能對正行穿線，即便是夜間，行人也會最大機率落在頭燈的照射範圍內，此外要教育駕駛靠路心轉彎，不要切西瓜，車輛監理則要確實檢核前檔透明度。

其次是「駕駛視線有轉到附近去，可是沒注意到行人」的狀況，因為人的注意力深度集中時，廣度就會縮小，環境資訊很多就不太能保證人注意到哪裡去，像是台灣街景經常是很雜亂的，不光是廣告看板，還有奇怪的畸形路口、路口輪廓不清，也會影響到駕駛人的注意力。

最後是「駕駛視線轉移到行人身上，但未注意到」，當駕駛注意力完全都被分配在左轉這個駕駛任務，沒有去注意到其他的事情，可透過增設左轉附加車道，不需要在意對向車距離的左轉保護時相，還有簡化路口通行的車流等措施，就能增加駕駛注意到穿越行人的機率。

協會認為，以現在台灣的狀況，能把1跟3的盡力做到最好就很厲害了，2的話就要開始整理所有的廣告看板，建立一致性的街景，是一件需要一百年的事情。