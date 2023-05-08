謝祖武、張本渝劇中重回校園。（華視提供）

華視與公視臺語台合作的熟齡成人戀愛劇《婚姻結業式2》，7日播出完結篇。當晚導演鄧安寧、製作人李慧蘭及演員謝祖武、夏如芝、何如芸、馬力歐、梁赫群一同出席映後線上聊天室暢談拍攝過程的婚姻有趣事，完結篇剛播完被問心得，沒想到鄧導直接說出「我們離婚吧！」引發現場眾人哄堂大笑。面對被敲碗拍攝第三季，製作人李慧蘭表示，「只要鄧導願意帶著大家走，我們就繼續拍」，鄧導更喊出：「直接前進日本，去拍田中千繪跟夏如芝飛到日本後的橋段！」讓演員群非常期待。

夏如芝對於結局十分滿意，很高興可以看到「小雪」的成長，她表示如果小雪這角色跟第一季一樣的歇斯底里及逃避，反而會覺得顯得這角色很無趣，但在本季她有跨過自己心裡那座高牆，也勇敢的做出決定。謝祖武則透露，最後接電話的彩蛋，其實他在拍攝當下腦袋畫面是空白的，他無法預設電話是誰打來的，因為電話另一端有著一百萬種的可能，留下一個未解的橋段，十分吊足觀眾好奇心。梁赫群回憶起與郁方的唯美相擁畫面，久久無法忘懷，雖然在拍攝的當下漁人碼頭跑了好幾圈，但沒想到呈現出來的效果非常好。

何如芸表示很羡慕劇中每對CP都有各自的幸福，而她卻依舊回到陳慕義旁邊，讓她忍不住喊出「我也要小鮮肉」，導演跟製作人急忙回應說，劇中何如芸跟馬力歐這對其實是未完待續的關係，何如芸的照片會一直存放在馬力歐的皮包裡，第三季一定會有其它發展。馬力歐也說，對於劇中的選擇十分能理解，其實何如芸還是他心目中的女神，他想把兩人維持在最美的時刻，不被生活中的現實及壓力破壞掉這份美好。

當天現場參與映後聊天室者也給予這部作品下了關鍵字，導演鄧安寧為本劇下了「意外之旅」4個字，他說他非常開心能與實力堅強的演員們合作，拍攝過程透過與演員的討論去突破很多框架，讓他很享受。製作人李慧蘭則說是「誠實」兩字，誠實是婚姻中的基礎，也是這部作品一路下來的精神，謝祖武想到了「複製」，美好的過程只能回憶，但不要試著去複製，何如芸說出「初心」兩字，提醒大家不要忘記剛交往的美好，夏如芝則是「莫求斷捨離」，現在人都要求斷捨離，但如果說這是在你生命中很重要的事，硬要刪除清空，其實是非常痛苦的，反而讓自己更難過，馬力歐想到的是「成全」兩字，成全對方、也成全自己，梁赫群則是「做自己」，請大家不要在別人的口中找尊嚴，做好自己的角色最重要。

《婚姻結業式２》完結後將接檔奇幻台式輕喜劇《欺妻49天》，由藍葦華、林玟誼、楊小黎、廖苡蕎、陳子強、吳政迪、王中平、葉家妤主演，14日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視首播，探討生死議題，以媽祖信仰及傳統民間習俗為背景，加入逗趣的人、鬼、神互助互鬥情節，有感人的夫妻之情、暖心的姊妹情、遺憾的父子情，堅定不移的愛情、以及笑看人生的老年情誼等等，是一部充滿歡笑淚水的連續劇。