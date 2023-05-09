一名網友上網發文，他透露到職兩年主管表示會幫他升遷，今年三月終於升遷但只加了2千元，沒想到近日勞工節當天主管提聚餐到了KTV，沒想到卻突然拿起麥克風宣布他升職領了不少薪水，這攤就由網友來付錢，讓網友相當錯愕，因為除了同事還有許多他不認識的人，事先也沒有跟他說，近期生日約了幾個同事吃飯，沒想到主管不請自來，還要壽星買單，讓他直接回應無法，沒想到主管卻反駁「現在領那麼多卻計較這些錢，做人很不厚道」，讓他氣炸。

連兩次被主管凹請客，這讓只被加2千薪水的網友相當生氣。（示意圖／翻攝自pexels）

一名網友在「匿名公社」發文，表示自己近期獲得升遷，但其實只加了2千元，不過主管卻在聚會時拿起麥克風，宣布這件事並表示他領了不少薪水，要他買單聚餐的錢，這讓網友當下相當無奈，因為不只公司同事，聚會中還有許多他不認識的人，但由於主管宣布此事他也只好默默刷卡。

近日他生日找來幾個比較好的同事聚餐，沒想到主管不請自來，結帳時又跟大家說壽星要請客，這讓他馬上拒絕，表示今天大家是約吃飯沒有要慶祝，沒想到主管竟回他「提拔我上來，我現在領那麼多，卻對他計較這些錢做人很不厚道」，讓讓他發文表示相當生氣，並詢問網友是否合理。

不少網友看完也火大留言，「不是都是職位最高的請客，慶祝也是他幫你慶祝，他自己要請吧！」、「才加個兩千有什麼好請客？」、「要拒絕主管並當大家的面問他們，一個月才多2000元卻被一直要求請客怎麼活」、「太不要臉了吧，財漲兩千算什麼升職！」、「人不要臉天下無敵，可以離職了」。

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