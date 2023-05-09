運彩「過關組合」投注方式因為可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」，愈來愈受到大家喜愛，還記得才跟大家分享有購券者抱回38萬元獎金，今天再來跟大家分享一下有位更厲害的購券者，他抱回了百萬以上的獎金，他到底是怎麼買的。

他專挑運彩高賠玩法買「過關組合」中獎1,428,915元獎金

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合

今年1/31有位花蓮投注站的購券者，他買運彩時挑了8場足球賽事，並且採用過關組合的方式來增加中獎機會與提高中獎的金額，分別是1.「卡地夫城Vs. 盧頓(-1) 讓分和局 賠率3.40倍」、2.「南安普頓Vs. 紐卡索聯 正確比數1:2 賠率7.00倍」、3.「斯圖加特(-1)Vs. 帕德博恩 讓分和局 賠率4.00倍」、4.「沃夫斯堡Vs. 柏林聯(-1) 讓分和局 賠率3.75倍」、5.「霍芬海姆Vs. RB萊比錫 正確比數1:3 賠率9.00倍」、6.「亞特蘭大Vs. 國際米蘭(-1) 讓分和局 賠率3.75倍」、7.「杜里諾Vs. 佛倫提娜(-1) 讓分和局 賠率3.50倍」以及8.「布萊克本流浪者Vs. 伯明翰 正確比數2:1 賠率8.75倍」，買「過2關」(C8取2)28個組合、買「過3關」(C8取3)56個組合、買「過4關」(C8取4)70個組合、買「過5關」(C8取5)56個組合、「過6關」(C8取6)28個組合、買「過7關」(C8取7)8個組合及買「過8關」(C8取8)1個組合及，共247個組合，每組合10元，合計投注2,470元，比賽結果命中7場，開心中獎1,786,607元，只差一場就可以中獎17,422,342元。

2470元買「過關組合」中獎170萬元獎金

2,470元買「過關組合」中獎1,786,607元獎金

從他的投注內容可以看出2個眉角：1.專挑2隊實力相近由強隊略勝一籌的對戰組合買足球「讓分」和局及「正確比數」1:2或1:3的選項。2.買過關組合兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。提供大家投注參考。