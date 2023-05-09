選股新思維 價值重於成長。(圖/先探投資週刊提供)

台灣第一季經濟成長率出現驚人的衰退，第二季轉好有限，但政策加持的軍工航太、綠能、重電、資安，以及市場新需求的工業電腦、AI伺服器供應鏈、矽智財等都是多頭注意焦點。再者部分漲幅偏低、轉投資具有價值特色個股也值得密切追蹤。

儘管美國通膨年增率觸頂下滑，但要壓回二％目標，仍有漫長路。此外，服務通膨也降溫。據彭博計算，剔除居住和能源服務的服務價格在上月攀升○．二％、年增率四．五％。聯準會主席鮑威爾曾指出，剔除居住成本的服務通膨仍高。在通膨數據有降但不如預期，且經濟明顯放緩，聯準會態度強硬與否對股市具有決定性。

台灣今年經濟呈Ｕ型或Ｌ型？

市場預估聯準會在五月將再升息一碼後停止升息，果如此，根據一九九四、二○○○、○六年及一八年最後一次升息後，美股走勢開始向上，所以四大指數都來到今年高點附近。當然中小型地區銀行今年動不動就出問題，影響人氣，所幸大銀行如富國等獲利上升，得以替聯準會收拾殘局。

且就這次財報來看，約有近八成公司超出預期。其中尖牙股這次財報表現算不錯，亞馬遜表示其雲端業務減速，但仍超出華爾街對該季營收預期。此外，有OpenAI相挺的微軟，業績超過谷歌；另一家賣力裁員的臉書母公司Meta，上季營收為近一年來首度成長，且本季營收展望優於預期，也是誓言將大舉投入ＡＩ發展，微軟及臉書股價都大漲，股價創今年新高。

半導體的英特爾及ＡＭＤ都看好下半年，但股價表現不強，這一輪下來除谷歌及亞馬遜外，股價表現都不錯，現在就剩蘋果財報公布。也因為尖牙股表現帶動，那指目前站在所有均線之上，距離今年高點一二二六九點不遠。費半則有輝達股價創新高，但三千點是最基本強弱關卡。

國際股市表現則依舊維持高檔，歐洲大多股市還能維持在月線之上，龍頭德國甚至再創今年新高點，而日本在五月第一、二個交易日就今年新高點，表現相當強勢，但是台灣主計總處四月二十八日公布第一季經濟成長率為負三．○二％，較原預測大減一．八二個百分點，為金融海嘯以來減幅最大的一季，主因出口重摔。全年經濟成長預測數將因此下修至一．六七％。台灣是以出口為主，這次除了第一季經濟成長率負三．○二％是近十四年以來新低，去年第四季也是衰退，所以台灣是否進入經濟衰退期，值得注意。

而台灣經濟重摔，主受全球的終端需求持續疲軟，產業鏈仍然有庫存的壓力，抑制台灣外貿以及製造的動能，第一季商品出口年減高達十九．一七％。惟配合國發會認定第十五次景氣循環高峰在去年第一季，接下來就進入收縮期來看，台灣過往十四次的景氣循環平均收縮期為十四到十六個月，截至今年三月，景氣收縮期已達十四個月，預估今年三至五月或將是台灣第十五次景氣循環谷底；再以景氣對策燈號紀錄推估，三月景氣對策燈號已連五藍，而歷史經驗顯示連亮九至十二顆藍燈後走出谷底的可能性相對高，反映今年八月或將是台灣第十五次景氣循環谷底。如果如此，股市總是領先景氣，推估今年經濟成長模式有可能呈現Ｕ型，只要未出現景氣Ｌ型走勢，那麼對股市應較有利（明年初有總統大選，出現機會似不大，除非國際景氣持續低迷）。

電子業季報讓人驚嚇

若看到最近公布的電子業第一季獲利，若與去年同期相比的確令人心驚，例如盛群第一季ＥＰＳ只有○．一六元，去年同期則是二．二七元；旺宏首季每股虧損○．一九元，去年同期則是一．五八元；南亞科從去年首季的二．一一元降至每股虧損○．五四元；晶豪科首季每股賠一．三二元；亞信從一．八七元降至○．七五元；譜瑞ＫＹ從二○．四元降至四．三五元；凌陽創新從二．七四元降至一．○七元；杰力從五．五二元降至一．二四元；愛普*從三．四五元降至○．三九元；半導體業尚未公布首季獲利者可能還有一堆出現虧損，整體落差非常大。

重量級的台積電法說會雖未縮減資本支出，但下修今年營收轉為衰退一至六％。而大立光早就說第二季景氣能見度不佳；聯發科法說會則認為終端需求未轉強，對第二季看法還是很保守，首季ＥＰＳ十．六四元，較去年同期的二○．八元幾乎腰斬。力積電，第一季ＥＰＳ○．○五元，幾乎是損益平衡。從上游半導體產業來看，顯見下游需求疲弱。以此來看首季台灣出口衰退也就不出意外。問題是第二季大家認為是谷底，期盼第三季好轉，是否如此仍待觀察。尤其當今年電子股也已出現一段跌深反彈，接下來還須步步為營。不過短線台股連四紅，重新反彈回季線附近，很明顯地，低檔一五二○○點附近有接手，重量級股利空未減，但台股今年還是上漲約十．三％，代表中小型的櫃買指數更強，累計上漲十七％，資金的確有轉戰中小型股，主要可能與總統選舉有關。

電子今年最大亮點人工智慧（ＡＩ）部分，在微軟轉投資的OpenAI推升ChatGPT一炮而紅後，帶動輝達推出A100及H100晶片爆紅，而最近美國財報周，微軟交出超級好業績，反映企業雲端運算需求仍強。微軟表示，將擴大支出以強化旗下的雲端資料中心，以滿足客戶對新ＡＩ工具的需求。

微軟也對Office、會計和安全軟體做了調整，增加ＡＩ功能。微軟近幾周為Bing和Office產品推動ＡＩ產品。該公司表示，Bing在美國搜尋市占率已有斬獲，每天的活躍用戶超過三億，自從今年二月推出ＡＩ輔助的Bing以來，Bing的行動用程式下載量大增三倍。若以Bing在全球網際網路搜尋引擎市占率不到三％，未來成長空間極大。

微軟以及另一檔股價也創今年新高的臉書，加上稍見落後的谷歌，這次異口同聲說要積極增加對ＡＩ資本支出，這一系列企業財報公布下來，就屬ＡＩ相關投資企業最踴躍，大家深怕未跟上，以後產品真的被ＡＩ協作取代掉。所以對於軍火主要供應商輝達積極下單，輝達也在H100加緊出貨中，股價創今年新高。（全文未完）

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