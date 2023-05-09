什麼時候該賣房子也是學問！有網友手上有一間屋齡45年的老公寓，價格已經從當初的1150萬漲到2千萬，目前固定每月收租3.5萬，原Po擔心未來屋齡增加，獲利會被壓縮，因此考慮賣房，文章引起網友們熱烈討論，但專家卻點出1關鍵，要原Po過一兩年再考慮這件事。

該名網友在臉書「買房知識家 A你的Q」社團發文，他在2019年5月花了1150萬買一間權狀31坪的老公寓1樓，貸款7成，現在還剩600多萬貸款，但出租給餐飲業者每月收租3.5萬。

近期聽到房仲說，該房行情已經漲到2千萬，讓原Po動了賣房的念頭，擔心未來幾年房齡往上加，獲利空間被壓縮，對此感到相當苦惱，到底「該不該賣房」因此上網詢問網友們的意見。

網友們普遍認為暫時不要賣房，「千萬別賣！耐心等都更後再賣，價錢更好」、「有人租，我就不願意賣了，一直收租老了還有基本薪，或是留給下一代繼續收租也不錯」、「房子老了沒關係，重點是土地跟地段…只要通膨不減，房價就會跟上去」、「不缺錢賣掉的用意是什麽？店面會越來越貴欸，甚至買不到」、「未來2千萬找不到這種規格的了。」

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，該房才剛買4年而已，持有5年內轉售要課稅35%至45%，5年至10年課稅20%，前者要繳非常重的稅，加上因為原PO出租，不符合自用滿6年400萬元免稅額的優惠，建議多等1、2年，再衡量是否有賣掉的價值。