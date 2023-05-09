主計總處日前公布今年第1季的經濟成長率為負3.02%，創下2009年第3季以來14年最差，資深媒體人陳鳳馨對此分析，中美競爭下台灣被迫選邊站，對經濟影響非常大，想要擺脫經濟負成長的2大隱憂，包括出口市場的問題，以及民間投資縮手的疑慮，恐進一步衝擊整體內需市場。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，台灣此次經濟負成長3%跌破市場眼鏡，因為這樣的負成長情況在台灣歷史上相當罕見，過去只發生過3次，包括在1975年第一次石油危機、2000年網路泡沫以及2008年開始的金融海嘯。

陳鳳馨進一步表示，如果以整個亞洲地區來看，全亞洲以出口導向的國家當中，台灣這一波的經濟負成長是最嚴重的，今年第一季包括中國、香港、韓國、日本等都是正成長，新加坡則約在零成長附近。

陳鳳馨強調，台灣經濟負成長是嚴重的出口衰退所導致，因台灣是「淺碟式」經濟，出口的總金額占整體GDP（國內生產毛額）比例很高，約在62%到65%之間，一旦出口衰退影響就會非常大。根據經濟機構原本做的調查，預估經濟僅約負成長1.5%到負2%，沒有料到這麼嚴重，跌破市場眼鏡。

陳鳳馨解析，中美競爭下，台灣被迫選邊站，對中國出口衰退，美企又要求台企建立台灣外的供應鏈，對台灣影響大。她提醒如果出口長期不好，造成出口產業的就業人員消費開始縮減，對於其他內需市場有後續影響。