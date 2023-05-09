中市馬男2021年間遭袁以腳踢及手毆生殖器6、7下，疼痛倒地，經人送醫診斷為外生殖器挫傷，刑事部分依傷害罪判拘役20日定讞；馬以小便疼痛、無法工作、內心痛苦提民事求償，袁否認傷害，辯稱，馬男要求他弄一把槍，他僅手指對方褲檔開玩笑說：「你自己身上有1支」，可能不小心有碰到，法官不採信判賠3萬元，全案不得上訴。

馬男指控，他2021年8月30日上午在中市遇到袁男，袁沒由來地動手毆打、腳踢他的生殖器約6、7下，他受傷倒地，袁即離開現場，經人叫救護車將他送醫，經醫師診斷為外生殖器挫傷。

袁男到案，否認傷害，辯稱，馬男要求他弄1把槍，他以手指指對方褲檔，開玩笑地說：「你自己身上有1支」，可能過程中不小心有碰到。

但在場江男證稱，只見袁男不知何故即腳踢、毆打馬男下體，他陪同就醫；案發時，並沒聽兩人有提到「槍」等事。

法官依醫師診斷為「外生殖器挫傷」、消防局救護紀錄，均與腳踢、毆打所造成的傷勢相合，不採信袁說詞，台中地院簡易庭依傷害罪判20日，袁不服上訴，法官判決駁回，不得上訴。

馬男提起民事訴訟求償，以袁男的傷害造成他的生殖器受損、挫傷，連小便也會疼痛、無法工作，導致內心痛苦，求償精神撫慰金。

袁男否認傷害，堅稱僅用指尖稍微碰一下，若造成對方不舒服可以道歉。

台中地院簡易庭認定，馬男傷勢非僅以指尖微碰所致，不採袁男說詞，判賠3萬元。袁不服上訴，法官認為，袁傷害行為導致馬男受肉體及精神上痛苦，原審核無違誤，判決駁回，不得上訴。