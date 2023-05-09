中國大陸近年來對台不斷軍演，而根據外媒近日的報導指出，一艘中國大陸海軍的094核潛艇出現在了西太平洋，在距離關島以西約800公里的菲律賓海浮出水面。對此，前大使介文汲7日就表示，「中國大陸現在就是積極備戰，你只有用力量互相平衡，才能來壓制另一方的輕舉妄動」，同時也提到「兩岸的戰爭是美國所期盼的，什麼時候準備好，什麼時候就會動手了」，引發討論。

介文汲7日在中天節目《國際直球對決》中表示，「中國大陸現在就是積極備戰，你只有用力量互相平衡，才能來壓制另一方的輕舉妄動，094的戰略核潛艇，上面是巨浪-2，出現在關島附近」，介文汲更說，「最近不只是094，中國大陸現役的兩艘航母也兩度往關島走，這就是用軍事實力來跟美國講，讓他在某種程度上有所顧慮」。

介文汲最後更指出，「我覺得今天的亞洲形式，兩岸的戰爭是美國所期盼的，什麼時候準備好，什麼時候就會動手了，如果現在用一種樂觀、西線無戰事的態度，來看我們東亞一帶，3至5年的格局，根本是很危險的，我們無法樂觀」。