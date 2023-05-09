國防部近日將「志願士兵不適服原因分析及策進作法書面報告」送交立法院，內容顯示去年有高達4066位志願士兵不適服役而提前離開軍隊，創近年新高。對此，中天《盧秀芳辣晚報》8日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「簽志願役反悔選擇提前退役」的看法，許多人一面倒，認為「愛台灣都用嘴巴講而已啊，不是嗎？」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》8日由「辮子妹」進行街訪，對於去年有高達4066位志願士兵不適服役而提前離開軍隊，許多民眾紛紛表示「愛台灣都用嘴巴講而已啊，不是嗎？」、「但是坦白說，進去是拿掃把啊，是要保家衛國什麼？」、「我覺得年輕人比較喜歡自由的生活吧」、「我自己是偏好比較安逸，比較不會想那麼多未來的事情」、「現在大家民族意識變弱，不想去打仗啊，是很正常的現象，我們大家從小都在安逸的生活中，誰會想去打仗面臨死亡」。

甚至更有民眾非常不屑，反問現在的年輕人，「不想統一又不想打仗，那想怎樣？」同時也認同「現在兩岸情勢越來越嚴峻的時候，心裡可能會畏懼，就不想上戰場」、「愛自己多一點啦」、「現在簽下去未來發生什麼事故的話，就要被迫上戰場，這就是現在比較多人不想去當志願役的關係吧」、「比較聽到多的是當初被洗腦簽下去，但後悔的人數其實是蠻多的，可能是想像太美好吧」。