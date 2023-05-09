國民黨台北市議員游淑慧3日宣布退出港湖立委初選，隨即有人點名她挑戰士林大同區出線的綠營戰將王世堅。而最近有一份最新的民調指出，若游淑慧真的挑戰士林大同區，有74％的民眾會選擇投給「游淑慧」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》8日對於「如果國民黨現在徵召游淑慧參選『士林大同』單挑王世堅，你會投給誰？」進行了網路民調，截至8日23時，已有2萬人進行投票，有74％的民眾會選擇投給「游淑慧」，另有26％的民眾會選擇投給「王世堅」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「淑慧無論妳是否要選立委，永遠支持妳！」、「老實說要贏王世堅不容易，絕對是苦戰，不管誰出線都一樣」、「全面下架民進黨」、「只要是民進黨都先放棄」、「國民黨的年輕戰將淑慧議員加油」、「換一個黨來，才會有監督執政者的角色」、「我支持游淑慧。不是王世堅不好，只因為他是民進黨」。