人夫幫老婆找回手機，驚見老婆張女與前同事黃男的鹹濕對談，兩人互傳訊「奶油抹你身上、我舔乾淨」，傳裸照問：「從哪裡開始吃？」，老婆還露骨說：「我的身體是你在使用」，還有親密床照，他怒告求償。張女及黃男辯，只是文字抒發。法官以對話認定2人曾同宿、共浴， 人夫指控2人發生性行為較可採信，判賠20萬元，可上訴。

人夫說，夫妻結婚2年半，感情融洽，老婆去年底遺失手機，他幫忙尋找，竟發現老婆與人有感情糾葛已半年多，與前同事黃男在去年9月30日至10月5日期間互傳大量鹹濕對談，還有張女投靠在黃男懷中熟睡的親密床照。

兩人對話露骨、具性暗示，互稱要吃掉對方，還強調「要嘴對嘴那種」，傳下半身僅穿內褲的裸照片給對方，詢問「從哪裡開始吃？」、「奶油抹你身上、我舔乾淨」。

人夫指控，兩人去年10月5日及7日共浴過夜嘿咻。黃男說留言：「赤裸裸地在我面前，你的樣子我都喜歡」，「你慢慢沒那麼害羞，可以跟我一起洗澡了」；張女曾回應：「我的身體是你在使用」。

人夫控告張女及黃男各違反配偶因婚姻關係應負誠實義務及侵害配偶關係之身分法益，且情節重大，請求兩人連帶賠償。

張女及黃男辯稱，對話內容雖不妥適，但僅是文字上抒發，兩人並未嘿咻。張女強調，夫妻婚後的個性及價值觀不同，老公在同年4月及11月間都約她家人到戶政事務所辦離婚，早有離婚之意，縱使侵害配偶權也非重大。

法官以兩人的對談可認定曾同宿、共浴，對照張女曾稱「我的身體是你在使用」等語，人夫認為兩人有引起性慾及性行為的主張，較屬可採信，兩人已逾越合理分際、超出社會通念所能容忍範圍，依侵權行為判賠精神撫慰金20萬元。

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