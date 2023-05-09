美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日發表了有關美國經濟「裂縫」的示警聲明，前立委郭正亮8日在《亮點交鋒》節目直言，蘇利文坦承美國過度依賴市場機制，導致嚴重的產業外移和產業斷鏈，呼籲要增加美國政府在投資中扮演的角色，每一點好像都在學中國，這實在是很弔詭、很諷刺。蘇利文說過去幾十年揭示了美國經濟領導地位的裂縫，郭正亮說，因為美國沒有國營事業，美國政府想要主導產業發展，民間企業就會開始反彈。

「蘇利文講了這句話，他說我們華盛頓沒有要脫鉤啦！」郭正亮表示，你現在在科技抵制人家，還說沒有脫鉤？半導體、人工智能、量子運算，還有華為的5G，是全面脫鉤！怎麼會沒有脫鉤？可是看華為的財報，人家也還活得好好的，雖然手機被你割掉，可是人家持續發展出智能車的共用平台，也發展出物聯網的平台，5G全世界的佔有率還是世界第一，你封不住人家！

郭正亮提到，蘇利文做了幾點說明蠻有意思：我們呼籲要降低市場的作用，增加美國政府在投資中扮演的角色，「每一點好像都在學中國，這實在是很弔詭、很諷刺的事情！不要忘了這是民主黨，如果共和黨執政，他絕對全部都給你推翻！共和黨怎麼會允許增加政府在經濟中的腳色？」

「你看蘇利文怎麼說：美國過度依賴市場機制，導致嚴重的產業外移和產業斷鏈！」郭正亮指出，目前不就是這樣嗎？軍方要造船業沒有造船業，國內需要大量的機件，結果全世界排名前20的建築包商，沒有一家在美國！你怎麼辦？蘇利文還說：嚴重傾向金融業，導致其他行業萎縮，美國喪失工業能力。這一點不就是習近平在強調的嗎？無論如何還是要以製造為本，美國現在看懂了吧？

郭正亮強調，蘇利文說：過去幾十年揭示了美國經濟領導地位的裂縫；陸方大規模補貼基建和未來關鍵行業，在關鍵技術上削弱了美國競爭力；美國戰略資源匱乏，全球80％關鍵礦物來自大陸；電動車材料，美國只生產4％鋰、13％鈷、0％鎳、0％石墨；美國期待全球經濟一體化，「將使國家更負責、更開放，全球秩序將更和平」的期望沒有實現；經濟一體化並沒有阻止大陸擴大其在該地區的軍事野心。

「突然都講大白話，都講真話，蘇利文這個演講，眼睛為之一亮！」郭正亮強調，自己研究歷史，經濟力量必然轉為軍事力量，沒有例外！最大的例外大概是清朝，清朝是很富的帝國，可是軍力很薄弱，大概從第一次世界大戰之後就沒有這種現象了。蘇利文深切指出美國經濟體制的問題，可是他講了沒有用，因為美國沒有國營事業，美國政府想要主導產業發展，民間企業就會開始反彈，尤其共和黨虎視眈眈就要再崛起了！