北市萬華民宅火警 警消20分鐘撲滅火勢 00:052023/05/09 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬華民宅火警，警消20分鐘撲滅火勢。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區今8日晚間23時28分發生火警，環河南路三段一處民宅1樓鐵捲門內有火舌竄出，警消獲報前往搶救，警消到場初步確認屋內無人，火勢於23時48分撲滅，無人受傷，至於起火原因警消還要調查釐清。 新北「新未來式 New Future」主題展登場 劉和然：積極培養人才 採劍筍失聯驚魂 警消入山尋人8旬翁平安獲救 自行車事故次數逐年增！ 議員出招要求YouBike增車號 #警消 #23時 #北市 #萬華 #民宅火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 議員批新北再生能源六都倒數第二 經發局：成長率達539.87％ 20:362023/05/08 政治 長者營養不良易跌倒 北市營養推廣中心邀店家提供健康餐 19:282023/05/08 生活 歷時23年終獲正名 地方喜迎八里「紅水仙溪」 21:142023/05/08 生活 北市嚴防登革熱 千名志工孳清總動員 13:092023/05/08 生活 北市好市多A肝莓病例呈「弱陽性」 將送中央實驗室複驗 20:282023/05/08 生活 北市體育局冠名臺北龍足隊 放眼2023企甲 15:172023/05/08 體育 玉成公園泳池有倒塌危險！ 許淑華籲重建喊話蔣萬安：別拖延 13:432023/05/08 政治 登西巒大山練腳力 他突發高山症「四肢無力」警消急救援 20:252023/05/07 社會 新進展！新北婦疑似食用「A肝莓」 3名同住家人均為陰性 16:592023/05/08 生活 遭綠議員酸「假仙」侯友宜罕見動怒！ 開嗆：不要侮辱別人 15:522023/05/08 政治 重啟核四議題引關注 侯友宜：重啟與否須經專家評估 16:282023/05/08 政治 爭鮮認賣「螢光蝦壽司」發聲明 北市衛生局回應了 18:532023/05/08 生活 新北公有市場活動開跑 逛市場集章抽雙人東京來回機票 16:352023/05/08 生活 新北警大掃黑！ 「檢肅幫派犯罪」11天狂抓3槍66彈55嫌犯 13:452023/05/08 社會 人夫「試車」正妹暈船想包養 被放鳥怒嗆性愛片PO網 06:002023/05/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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