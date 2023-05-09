台北市萬華區今8日晚間23時28分發生火警，環河南路三段一處民宅1樓鐵捲門內有火舌竄出，警消獲報前往搶救，警消到場初步確認屋內無人，火勢於23時48分撲滅，無人受傷，至於起火原因警消還要調查釐清。

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