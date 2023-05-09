南投縣6日凌晨發生一起「斷雙掌」案，綽號「宗佑」柯姓角頭被砍斷的雙手掌，人被丟包在台中榮總埔里分院幸救回一命，其手掌尚未找回接上；據悉，有地方人士透露，5年前柯男弟弟與「中部重量級海線大哥」陳姓角頭有千萬債務與感情糾紛，雙方談判時因柯男偷帶槍被抓包，雙方談判破裂，柯男後續藏匿桃園，近日因母親去世回鄉探親遭發現被押走「斷掌凌虐」。

對此，警方與南投縣刑警大隊共組專案小組，並報請南投地方檢察署指揮偵辦。檢警指出，調閱相關監視器後掌握涉案8名嫌身分，7日兵分多路帶回8嫌案說明後，並扣得犯罪菜刀等工具，依妨害自由、重傷害等罪嫌移送偵辦，經法院裁定7嫌羈押禁見，正擴大查緝背後不法意圖。

據《三立新聞網》報導，有知情的地方人士透露，原本柯姓角頭因和中部重量級大哥陳姓角頭發生糾紛，暫時避風頭藏匿桃園一帶，近日因母親過世低調返鄉探親友，未料，遭到陳姓角頭小弟發現，便遭押走凌虐斷手掌，且手掌還被丟橋下遭大水沖走。

而柯男與陳姓角頭爆發糾紛原因，於5年前柯男弟弟曾在陳姓角頭底下做事，但因2人爆發數千萬債務與感情糾紛，柯男弟弟跑路後，由柯男籌錢還款，然而在談判現場發現柯男偷攜帶槍枝，遭陳姓角頭認為沒誠意並嗆聲「要人不要錢」，談判因此破裂。

而這名陳姓角頭是與黑幫角頭翁奇楠同輩的中部海線重量級大哥，被警方視為軍火要犯，曾提供槍枝給涉嫌台中普羅酒店、廣三SOGO百貨槍擊案要犯陳勇志，還曾涉彰化縣議長白鴻森遭恐嚇取財、並犯下富商1.5億元擄人勒贖案，不過陳姓角頭出獄後經營地下網路簽注站「洗白從商」，據傳身家達數10億元。