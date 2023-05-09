美國印地安納波里斯國際小提琴大賽金牌得主林品任，近期於國家交響樂團（NSO）服替代役，他在團裡時而擔任代理客席首席，有時和團員共組室內樂，最近的日本巡演，他則是擔任獨奏小提琴家，可說是在各環節都發揮了他的專才。

今（8日）晚在東京歌劇城，國家交響樂團在音樂總監準．馬寇爾的帶領下，和林品任完成演奏布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，在觀眾的熱情掌聲下，他先是以日語和當地聽眾問好，並和豎琴首席解瑄合作一曲《泰伊斯冥想曲》，以及阿列克謝．伊古斯曼的《Funk the string》，獲得滿堂彩。

林品任的演出行程可說是馬不停蹄，上個月才和NSO赴美演出，在這趟日本行之前，他還到高雄市立美術館參與《寓懷的行板：劉生容研究展》展覽開幕音樂會演出。

林品任出生於台中，4歲開始學琴，16歲到美國讀書，畢業於寇蒂斯音樂學院以及茱莉亞音樂學院。他表示，在美國多年，和台灣仍然很有連結，「我從小在台灣長大，我的家人、朋友都在台灣，我很高興在樂團可以有新的學習，讓我的職業生涯不會因為服兵役而中斷，而且能和不同音樂家近距離交流，我覺得是很好的事情。」

林品任表示，他很感謝NSO和文化部的協助，讓他可以服兵役同時能發揮專長，此外，他也為自己規劃，希望服替代役期間，也能繼續拓展曲目，未來有更多曲目和聽眾分享。