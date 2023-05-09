鴻海創辦人郭台銘力拚2024總統大選門票，在高雄鳳山舉辦的造勢大會引發話題。但前高雄市新聞局長王淺秋8日在《大新聞大爆卦》節目指出，台語不輪轉、口條不順，都是技術性可修正的問題，但楊秋興站在旁邊，還任他講出酸溜溜攻擊的話語，仍然對當年的怨念沒有解，代表的不是團結與整合，而是一種仇恨的畫面，這才是當天造勢的敗筆。而郭董希望跟韓國瑜拜會，韓國瑜則比較希望等黨中央正式提名之後再說。

「郭台銘今天(8日)到雲林了，據我所知本來有透過一些中間人，希望能跟韓國瑜拜會見面。」王淺秋提到，但自己沒有辦法幫他宣布到底會不會見，只是到目前為止，韓先生好像是比較傾向希望，等黨中央有一個正式提名之後再說。

王淺秋指出，但是在昨天(7日)這個場子裡，有被問到說當天晚上最大的敗筆，覺得他有一個核心的價值，就是他自己說要團結這件事情很重要，可是他當天台上站的人有誰呢？有楊秋興！

「楊秋興，如果他現在也覺得心有...要道歉，或是過程當中有哪些想要修正，沒有關係！」王淺秋表示，可是問題是，他站在旁邊之後，講出來的話，仍然是酸溜溜的，是攻擊的，仍然對當年的怨念沒有解。

王淺秋強調，當年的恩恩怨怨，沒有誰欠誰。倒是對王金平還真是有點不好意思，當時2018選舉三山造勢，的確王金平院長幫了很多的忙，但是跟總統大選又是兩件事情，對他的確比較不好意思。可是對於其他如楊秋興這些人來講，站在旁邊，又在講那些酸溜溜的。

「代表什麼？代表的不是團結耶！代表的不是派系的整合耶！代表的是一種仇恨的畫面！」王淺秋直言，所以這是當天的敗筆，非常非常重要的關鍵