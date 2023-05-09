美國兵推、卸任官員、國會議員都曾先後提到「炸毀台積電」。前立委郭正亮8日在《新聞大白話》節目直批，我對美軍購已付190億元，國防部卻說這是政府對政府的簽約，不是商售，所以沒有違約條款。台積電被美方要求分潤，經濟部長王美花也不敢站在台積電這邊。甚至連炸毀台積電的說法，從蔡、賴以降，沒有一個民進黨官員敢質問美國政府，親美親到這個樣子，以後就改稱爸爸好了，從沒有看過這麼懦弱的政府！

「台積電這個，美國已經多次說出，而且美國兵推最後一招也是講台積電，就是不排除炸毀！」郭正亮表示，兵推，老實講，邱國正是老實人，他就直接回應，不然我們國防部官方也沒有回應。而且美國那個兵推都是公開的，就直接講說最後一招就是不排除炸毀台積電。

「接下來才輪到美國的一些卸任官員」郭正亮提到，目前為止聽到講到要炸毀台積電的，要嘛就是兵推，要嘛就是卸任官員，不然就是國會議員，不是政府。那我們的外交部跟國防部，很有理由要求美國政府表態！因為美國政府沒有表示意見，對那種卸任官員講的話，至少現任政府應該要表個態？那為什麼從總統府到行政院，到民進黨中央，都不敢做這樣的要求呢？這個匪夷所思！

郭正亮指出，美國的軍購，連美國國會議員都指責，有190億元台灣已經付了，但遲遲沒到。結果我們國防部說這個是政府對政府的簽約，不是商售，所以沒有違約條款。那你為什麼不出來說一下，當初為什麼採取沒有違約條款的政府對政府，你為什麼對他那麼信任？

「還有就是美國不是對台積電說：你台積電來了要分利潤給我？還有財報要告訴我，你是怎麼算你的利潤的？」郭正亮強調，美國政府公然這樣要求分潤，台積電董事長劉德音表示有意見，那請問經濟部站在哪一邊？我們部長王美花的回應是，希望美台關係能夠維持良好，也沒有明顯表態，但她並沒有直接就站在台積電這一邊。這個政府就是這樣，軍售被推遲拖延，沒有違約條款，也不敢去質疑？「你總要做點動作嘛！」

郭正亮直言，然後台積電現在被人家欺負，經濟部好像一副你是外交部？「你事實上就要站在台積電這一邊啊！」韓國政府就是站在三星跟海力士這一邊，非常清楚。還有兵推跟國會議員在那邊胡扯，卸任官員講要炸毀台積電，沒有一個民進黨的官員公開質問美國政府，「做個表態啊！」包括蔡英文、包括賴清德，沒有一個人敢表態，親美親到這個樣子，以後就改稱爸爸好了，不要叫美國，就說爸爸來電、爸爸有指示。

「我沒有看過這麼懦弱的政府！」郭正亮痛批，兵推都兵推到你家了，那個兵推也不是美國政府搞的，你連問一下：美國軍方立場是這樣嗎？美國政府是這種立場嗎？「連問都不敢問？真是不可思議啊！」