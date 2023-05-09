席尼墨菲（左）和艾蜜莉布朗在《奧本海默》中飾演夫婦。（UIP提供）

名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）自編自導新片《奧本海默》是一部用IMAX攝影機拍攝的史詩鉅片，觀眾將看到一個謎一般的男人是如何陷入一個自相矛盾的困境，他為了拯救這個世界，必須先毀滅它。最新預告於今（8日）釋出，戲劇張力十足，畫面更震撼，讓人更迫不及待想一窺原子彈之父「羅伯特奧本海默」的內心世界和原子彈發明歷程。

奧本海默在片段中提到，當時美國與納粹正在進行軍事競爭，如果納粹搶先一步發明原子彈，後過不堪設想，於是他提議召集所有美國最優秀的科學家和人才，設立一座秘密實驗室並打造一個城鎮讓家屬一起陪同，傾全力要完成人類史上最重要的發明，這攸關人類的生死存亡，但他能創造這個奇蹟，全世界將永遠記得這一天，這項研究成果也會為人類帶來前所未見的和平。

該片集結全明星陣容，找來主角「奧本海默」找來席尼墨菲（Cillian Murphy）演出，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）飾演他的生物學家和植物學家妻子「凱瑟琳琪蒂奧本海默」、麥特戴蒙（Matt Damon）飾演曼哈頓計畫負責人「萊斯利格羅夫斯少將」、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）飾演國原子能委員會主席「路易斯史特勞斯」、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）飾演精神科醫師「瓊塔特洛克」等。

《奧本海默》將於7月21日在台上映。