金鐘影帝吳慷仁演技精湛，主演的《一把青》、《麻醉風暴》、《我們與惡的距離》、《斯卡羅》等電視劇，皆取得優質的業界口碑。行事一向低調的他，7日發文坦言「不喜歡明星稱號」，並分享這2年大家在路上看到他，從驚訝轉為像跟鄰居打招呼的語氣，感到格外親切，文章曝光後，隨即引起網友熱烈討論。

吳慷仁表示前幾年被路人認出來，內心有種虛榮感，但這2年被認出來後，發現大家的說話口氣不太一樣，「以前是有點率高的音頻，現在比較像是鄰居打招呼的口氣」，坦言像這樣沒有問候、害羞或是不熟，脫口叫出他的名字，讓他感到格外親切：「特別是年紀比較大的阿姨叔叔～目標當你們一輩子『鄰居』。」

他舉例，去到首次光顧的店家時，民眾會直接問：「欸～那個吳慷仁～要吃、買什麼？」，路過不常去的地方，會被關心：「啊你住附近喔？還是來拍戲？」更有趣的是，曾與一名民眾不經意對上眼，對方在沉默數秒後，對他比出一個讚。這些事都被他記在心裡，直言：「不喜歡明星稱號，更喜歡當你們鄰居」，並強調自己成為粉絲成長過程的一部分，或者有長輩緣，都讓他覺得很高興。

文章曝光後，粉絲們紛紛大讚吳慷仁：「會出頭天的！當大家一輩子鄰居！」、「喜歡越來越接地氣的熟悉感與親切」、「我好後悔當天無化妝卻遇上男神，富士山下的幸運，自從見了你，日子好順」、「我也有在炒麵店外面遇到你，因為我很懷疑是不是，但你有很親切的對我微笑點頭」、「好想巧遇本人喔」！