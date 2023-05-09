苗栗1名64歲的謝姓街友阿伯，因無力繼續辦理母親的後事，只好背著母親的骨灰罈四處流浪，直到被苗栗民眾發現後並通報，在縣府社工人員關心下，才得知阿伯早年家庭變故，後來又從新北流浪到苗栗，白天在廟宇當志工換餐費，而晚上則露宿街頭，也不時會將骨灰罈拿出擦拭，以表思念之心。

臉書粉絲專頁「苗栗福利讚」近日發布1則貼文，文中指出，有名年邁的謝姓阿伯，因早年家庭變故，從新北流浪到苗栗，然而，這名阿伯因個性溫和，平日便在廟宇裡當志工，幫忙清潔並換取基本餐費，而一到夜晚便到附近公園或是活動中心露宿，13年來都是這樣過日子。

然而，上個月有熱心民眾發現阿伯的狀況便通報苗栗縣府，經相關單位介入關心後，發現早年的慈善單位曾協助阿伯辦理母親後事等喪葬事宜，但因阿伯無力購買塔位，便將母親的骨灰罈攜帶在身上，但13年過去了，在體能與各方面不允許狀況下，阿伯只能帶著母親的骨灰罈流浪。

阿伯也向社工人員表示，平日若進廟裡前會將母親的骨灰罈小心翼翼的裝進後背包，並且放在外面，待離該廟宇後在將帶回露宿的地方，而平時或特殊節日會不定時將母骨灰罈拿出來擦拭表達思念之心。

後來阿伯在生命禮儀公司、慈善單位與萬善祠幫助下，將阿伯母親的骨灰罈完成入塔儀式，以及幫忙安放至塔位內，而苗栗縣政府相關單位也持續協助阿伯脫離街友生活。