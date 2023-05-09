得知拍攝電車廣告爆紅後，山﨑天特別向海外粉絲打招呼大談拍攝心得。（索尼音樂提供）

日本相模鐵道新橫濱線為了紀念與東急新橫濱線直通運轉，於3月中推出以《父親與女兒的風景》為題的紀念廣告，動用50位演員以手動機關方式一鏡到底拍攝的神操作，讓人驚嘆日本廣告製作規模及精緻程度，也在日本掀起一陣話題，而片中飾演父女的小田切讓及「櫻坂46」成員山﨑天同時受到不小關注。

廣告公開後網友們紛紛敲碗詢問女主角是誰，這位年僅18歲的山﨑天是日本女子團體「櫻坂46」的王牌成員之一，從小就憧憬「櫸坂46」（櫻坂46前身）的她，13歲時通過甄選作為二期生加入該團，並於2020年底開始作為櫻坂46的一期成員活動，直到三期生加入前，她作為團體最年輕的成員持續活躍，並於2022年發行單曲〈五月雨啊〉時獨挑主打歌C位大樑，也是知名時尚雜誌《ViVi》的專屬模特兒。

得知拍攝電車廣告爆紅後，山﨑天特別向海外粉絲打招呼大談拍攝心得，她表示拍攝團隊十分專業，不過因為自己負責最後一幕，背負著一旦失敗就得全部重來的壓力讓她超級緊張，她也喊話未來想挑戰演出其他歌手的MV及攝影師等幕後工作。談及「櫻坂46」的活動，山﨑天也表示希望能快點到海外演出與粉絲見面，廣告公開後收到許多海外粉絲的留言，讓她非常感激，也不忘推薦與粉絲暱稱同名的歌曲〈Buddies〉，期待與大家見面的同時，也請大家屆時一定要練唱同樂。

「櫻坂46」於2月推出的全新單曲〈櫻月〉已在各大數位平台上架。