宋晉賢po出影片及對話記錄指控小甜甜說謊成性。（翻攝宋晉賢臉書）

小甜甜重申受虐的茼蒿與她無關。（翻攝小甜甜臉書）

宋晉賢貼出小甜甜探病狗狗時的影片，聲音是小甜甜，女生的戒指也與8日小甜甜po的影片同一款。（翻攝宋晉賢臉書影片）

張可昀（小甜甜）與小13歲前夫宋晉賢撕破臉，3月正式簽字離婚，結束2年婚姻，繼婚變過程中的家暴疑雲後，兩人再陷虐狗羅生門！宋晉賢8日在社群出示影片及對話截圖，指控小甜甜疑似虐狗，小甜甜則在1天之內4度臉書發文否認虐狗，反控對方造假，甚至否認宋晉賢拍攝的受傷臘腸狗「茼蒿」就是她的「茼蒿」，最後一篇發文直接要求：「可以不要再討論我們家的正版茼萵了嗎？」忍無可忍的宋晉賢則在最新貼文中指控她「謊話連篇無極限」、「連狗不是妳的都說的出來」，並出示所有對話內容、影片，「我累了，都在這，大家自己看吧～到底是誰說謊，一目瞭然！還是需要找資訊警察確認是否真實，都好！都來！」

雖然小甜甜在8日公布的第一則影片拍攝了「茼蒿」，內容有她撥開茼蒿後腳，說「你給人家看肚子，不然人家說我虐待你」，卻被網友質疑避重就輕，指出茼蒿受傷的部位明明是胸口，她卻只給大家看肚子，還有眼尖網友看到影片中茼蒿快速閃過、被避開的胸口疑似剃了毛也有縫合的痕跡。後來她po了茼蒿的健康近照，胸口毛量看起來相當正常，但該張照片也被質疑根本無法證明是新拍的照片，對於網友建議「那抱狗開直播，一堆人敲碗等著看。如果開直播狗沒有傷口，全部人一定相信妳」，她則視而不見沒有回應。

而一直被小甜甜反控對她抹黑的宋晉賢則乾脆出示所有證據，喊話要小甜甜不要再模糊焦點，「狗狗沒受傷就現在立刻直播啊！還是要拖到等傷好了再直播？一直說自己多愛狗，但卻不敢面對狗受傷就醫的事實，顛倒是非，到底有什麼好不敢承認？」

宋晉賢還po出茼蒿住院期間、小甜甜去看狗的影片，並提醒網友「大家一定要開聲音，小甜甜的聲音應該很好認吧，狗狗胸前的傷口很明顯吧？她手上戴的戒指，跟她剛剛Po文的戒指是一樣的喔」，「不也是妳的聲音嗎？到底有什麼好不承認的？妳人生除了謊言，還有什麼是真的？！！」

他表示，「一直以來，妳利用妳身為藝人的話語權，在媒體帶風向，一直強調我們之前的衝突行為，那妳怎麼不告訴大家，是因為我反告你家暴傷害，妳收到傳票，才急著要求我，要私下和解的？」

他並出示離婚後的兩人對話截圖，「離婚了，不正合妳意！那妳幹嘛還時不時問我在哪？在做什麼？跟誰在一起？甚至希望可以為了小孩和好？我真的不太明白妳為什麼一直有這些反反覆覆的舉動，哪一個才是真正的妳？一邊塑造強大媽媽的人設，一邊因為無法自己幫XX餵藥，讓XX反覆燒到求助於我。一邊說自己多愛狗，一邊把牠搞得傷痕累累然後要我帶去治療傷口，妳人生要不要這麼矛盾？妳不累我都累！」

他說，看到還有那麼多的粉絲支持小甜甜，真的很為他們感到心疼，「妳可不可以不要再說謊了，誠實的面對大家，不好嗎？如果妳的這些支持者有一天知道他們所喜歡的妳，都是用謊言堆積出來的，那他們會有多失望？還為了保護妳，相信妳的謊言，而成為一起霸凌別人的共犯，水落石出後，他們情何以堪？希望妳不要再利用粉絲的善良，利用他們的好來做壞事了！」

宋晉賢附上的影片，除了小甜甜去動物醫院探望動完手術的茼蒿，他還拍下自己手機從解鎖FACE ID到進入與小甜甜的LINE對話框，證明自己沒有造假或合成，對話內容從5月2日小甜甜主動傳訊「你明天可以幫個忙嗎？」、「你如果不讀不回她可能會有嚴重的生命危險，不知道你是否可以救救祂（牠）」開始，問宋「可以救一下茼蒿嗎」，並形容「牠身上前面喉嚨到肚子的一半整個裂開快看到骨頭非常大一片留（流）非常多的血」，他追問為什麼會這樣，她解釋「傷口面積很大很深」、「我現在幫他噴酒精然後先用尿布墊剪開把他這（遮）起來用膠布睏著毛一起繞著粘，然因為傷口太大，我前面用XXX的圍巾固定」，宋要她拍照讓他看看、質問怎麼會突然這樣，還提醒她「這樣要直接送動物急診了吧，怎麼你還自己處理」。

小甜甜當時解釋「之前有時候他身上打結或是黑黑的，我們不是會自幫他剪掉。我看到他那一塊黑色幫他剪，就整個裂開他也完全沒交（叫）瘋狂噴血」、「我試了很多方法最後就先暫時這樣，但真的太嚴重不給醫生治療會死掉感染什麼的，他有（又）那麼老了」，還形容「他快腐爛到骨頭肉」。她因隔天上午有工作要去林口、又要送家人去保母家，因此跟宋晉賢約隔天上午他幫忙送狗去動物醫院，宋先告知會帶去太僕動物醫院，就醫後又告知她因為醫院太滿、可能沒辦法住院，且醫生太忙，護理師推薦他送去台欣，但台欣只能只能診療治療清創，無法住院，因此包紮好後要送去另一家，小甜甜則提出送去嘉慶，說茼蒿之前都在那裡手術。

宋晉賢也在對話中再度質問她到底怎麼弄的，為什麼會這麼嚴重，「你是直接把整塊皮通通剪下來了⋯⋯到底怎麼樣的修剪可以剪成這樣，簡單的修剪怎麼可能剪那麼大塊」；小甜甜則反問「怎麼可能我是白癡嗎？」、「是他打結太嚴重一塊黑色整坨大打結，你之前不是會幫我抓著我剪嗎？這次我夾在腳剪，但他完全沒叫，是先看到噴血，我看了也很難過，才快點想辦法止血消毒，可能他老了皮層不像以前那麼厚了」。

除了茼蒿從喉嚨到肚子的一半裂開、快腐爛到骨頭肉，小甜甜還在對話中自曝，另一隻愛犬「冬粉」也是她「搶救」回來的，「他已經僵硬舌頭拉黑瞳孔放大」、「我一直用各種方法讓他奇蹟先腳動了。XX餵他吃蘋果，他差點應該已經猝死」。之後兩人還有關於狗狗就醫的費用轉帳、討論探病等對話。

從兩人對話紀錄可以看出大多是小甜甜主動聯繫宋晉賢，其中還包括小甜甜請他幫忙處理家裡的Netflix，因為她說自己不讓別人進到她家。有網友留言問她「請問妳為何要常常賴前夫，是不是想合好」，小甜甜則回「我是封鎖他的，他找我是透過我經紀人跟律師欸」，宋晉賢對此也提出質疑：「她常常line我，卻跟網友留言說她封鎖我。」網友傻眼問「請問是什麼穿越平行時空嗎」。