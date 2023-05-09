大陸女星楊冪從4歲便開始參演電視劇，擁有甜美臉蛋及火辣身材的她，演技更是精湛，先後演出《三生三世十里桃花》、《扶搖》、《三生三世枕上書》等膾炙人口的作品，堪稱收視女王。不過，楊冪2014年和2位經紀人共同創立嘉行傳媒，公司市值一度超過人民幣50億元（約新台幣226億元），近日雙方正式解約。

楊冪今（8日）透過個人微博官宣與前經紀公司嘉行傳媒解約，工作室微博由嘉行楊冪工作室正式更名為楊冪工作室。不過，與嘉行傳媒解約後，楊冪目前仍為嘉行股東之一。天眼查APP顯示，曾嘉、趙若堯、楊冪為西安嘉行影視傳媒股份有限公司前三大股東，持股比例分別為45.56%、20.25%和15.19%。

楊冪出生於1986年，在北京就讀了北影本科班，陸續演出《王昭君》、《宮鎖心玉》、《北京愛情故事》、《小時代》作品，又被封為「四小花旦」之一，之後憑藉演技順利封后，成為了名副其實的最佳女主角。2012年，楊冪創立了個人工作室，工作室簽名還掛上了「嘉行」2字，雙方關係更加錯綜複雜。

事實上，早在去年就有眼尖網友發現，嘉行傳媒在為所有員工宣傳待播劇時，卻沒有楊冪的名字。雖然只是小細節，然而若嘉行傳媒停止為楊冪宣傳，也就意味著她可能將正式離開，雙方長達20多年的合作，也宣告結束。另外，嘉行旗下藝人張雲龍曾在《美味夜行俠》說，「冪姐不是我們老闆，但冪姐是幫助我們很大的人。」

另一方面，楊冪與父親於2021年在海南合夥成立了一家公司，或許是因為業務上的牽扯，導致楊冪被嘉行停止宣傳，引發了她即將單飛的傳聞。不僅如此，還有人發現，嘉行傳媒相關用戶沒有楊冪，過去貼文右上角會出現楊冪頭像，後來也已消失。

對此，艾媒諮詢首席分析師張毅分析，「勞動關係和股東關係是不同的，解約意味著勞動合同轉移到其他地方，即楊冪所提供的勞動服務不屬於嘉行，但她仍為嘉行股東，享有股東權利和義務。對於楊冪本人而言，離開簽約企業獨立發展，一般是成立工作室，由自己工作室去承接業務，通過這樣的方式發展壯大自己。

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