有人能靠著一本書征服德國人的胃，順利取得法學博士嗎？曾任3所法院院長、3所終審法院法官的梁松雄，就是靠著這個獨門秘方闖蕩日耳曼，他除了是唯一一位取得台中、南投兩縣市街頭藝人執照的法學耆宿，年輕時也僅花3年半時間就取得德國知名大學法律博士學位，堪稱司法界傳奇人物。

梁松雄大三就考上司法官，他當法官時，決定留職停薪念台大法律碩士班，後來又一面當法官，一面念台大法律博士班，他看到同學廖正豪（前法務部長）、陳適庸（前嘉義縣長，廖陳兩人已逝）都出國念書，他心想「我也可以！」由於台灣法律大多參考德國的，因此他選擇到德國念書，沒有甚麼德文底子的他，只花3年半取得德國名校法蘭克福大學法律博士學位。他透露只靠著一本書就讓德國人願意和他往來，達到練習德文的目的。

高壽82歲的梁松雄，經常外出演奏樂曲美化人生，讓許多法界人士佩服不已。（圖／讀者提供）

究竟什麼書這麼有魅力，讓德國人願意和梁松雄做朋友、教他德文呢？其實只是一本從台灣帶到德國的食譜。梁松雄回憶自己踏上德國留學時，雖然論文指導教授幫他直接進入法蘭克福大學法律研究所就讀，不用通過語文檢定考試，但是只有基礎德文程度的他，讀起書來非常辛苦，除了自我鞭策、日夜苦讀，還想盡辦法營造德語環境，最好的方法就是和德國人交朋友，但該如何讓德國人願意和他往來？

梁松雄想到一個妙法，把主意打到從台灣帶來的一本食譜，打算「以食會友」。從食材到烹飪的作法，完全參考這本食譜按圖索驥，試做幾次後，竟然有模有樣，每逢周末就邀請德國同學到宿舍聚餐，一同享用他精心烹調的美食，在座食客總是贊不絕口，他則藉機聊天學德文，但其實他在台灣時未曾下過廚，完全是看著食譜依樣畫葫蘆，還好德國人的飲食文化有限，加上他對烹飪有慧根，才能透過中國菜拉近和德國同學距離，德語遂能日益精進、順利通過博士論文畢業返台。

回首法官生涯，好幾件事讓他終生難忘，一次是他調任司法院辦事期間，被派到金門高分院審判某件一審被判處死刑案件，他反覆審酌，認為被告並非罪大惡極，因此改判無期徒刑，事後金門監獄典獄長特別感謝他，因為這個被告每天面臨死刑威脅，情緒經常失控、嚴重影響囚情，改判無期徒刑後，情緒恢復穩定，典獄長直誇他「救人一命、勝造七級浮屠」。不過梁松雄也認為，在法律還沒廢除死刑前，對於無法教化的人，「該判死刑、還是要判死刑」，「法務部更不能拒絕執行」。

另一件則是他擔任台中地院庭長期間，案件和解比例最高，他表示促成和解有技巧，首先是兩造當事人應該分開來勸，如果請求標的是100萬元，就先問其中一造願意降到多少，再問另外一方可以接受多少，如果雙方只是賭一口氣，且金額差距不大，他就會引用清朝康熙年間大學士張英的「六尺巷」名詩：「千里修書只為牆，讓他三尺又何妨；萬里長城今猶在，不見當年秦始皇。」不少當事人頗受感動，願意退讓和解。

梁松雄高壽82歲了，不但耳聰目明，還能上街頭演奏樂曲美化人生，讓許多退休法界人士佩服不已。他透露自己從初中開始練功，還曾向太極拳大師鄭曼青、王子和等人的弟子學過太極拳和太極劍，現在則常練習自創的「長生不老功」，包括頭頸運動、七竅通、甩手功。他表示現代人工作忙碌，休息時最好能多做運動，才能讓腦袋放空，達到休息的目的，這也是他保持身心健康的長壽秘訣。

梁松雄的長壽秘訣就是多運動，他學過太極拳和太極劍，現在常練習自創的「長生不老功」。（圖／黃威彬攝）

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