鍾瑶近日在《人選之人-造浪者》與謝盈萱的女女情大圈粉，讓鍾瑶瞬間成為女同志天菜，戲外她日前向時報周刊CTWANT透露已恢單，鬆口與曹晏豪退回朋友關係。本刊日前也捕獲鍾瑶在北市大安區一處麻辣火鍋店拍攝《何百芮的地獄毒白》第二季，現場除了眾主演之外，最有趣的是，鍾瑶的前任吳慷仁竟然也來探班了，兩人還巧妙錯身，實在是一個很耐人尋味的場面。

雖然是休息時間，但在聊天的鍾瑶手不斷摸肚子，表情不太自然，不知是身體不適還是有什麼令她不自在的事情。（圖／本刊攝影組）

該劇演員孫可芳也出來一起聊天。（圖／本刊攝影組）

4月11、12兩天，《何百芮的地獄毒白》第二季劇組在台北市大安區一家重慶火鍋店內拍攝，主要演員的四個辣鍋好友郭書瑤、鍾瑶、孫可芳和阿KEN等人都有到場。四月十二日晚間近七點，拍攝空檔鍾瑶走出店外與工作人員聊天，奇怪的是她雙手不停繞圈撫摸小腹，表情也略有點不太自在，不知道是否有什麼令她緊張的事情。不久，孫可芳也出來加入聊天，阿Ken和詹懷雲也出來抽菸放鬆，值得一提的是，阿Ken抽完菸後，工作人員還協助他收好菸蒂，是一組非常有公德心的劇組。

阿Ken和詹懷雲趁休息出來抽菸放鬆。（圖／本刊攝影組）

鍾瑶前腳進室內不久，來探班的吳慷仁就跟姚淳耀走出來，巧妙避開尷尬場面，兩男勾肩搭背，還一起拍照留念。（圖／本刊攝影組）

七點多，鍾瑶等人陸續進到室內，準備繼續拍攝，鍾瑶前腳進去不久，倒是換姚淳耀跟一位男性友人走出來。姚淳耀跟男友人臨別還擁抱一下，正要準備離開，工作人員叫住對方並幫兩人合影，兩人說掰掰後手還捨不得放，實在有夠依依不捨，但仔細一看，男子原來是吳慷仁，哎呀！此刻本刊瞬間理解鍾瑶剛才不自在的原因了，2017年分手興起一段波瀾的他們，後來各自安好，彼此祝福，連有巧遇的機會都能巧妙錯開。

吳慷仁要離去前手還握著姚淳耀捨不得放開，看來在《模仿犯》裡針鋒相對的他們，私下卻如此相惜。（圖／本刊攝影組）

也有主演該劇的郭書瑤穿著套裝現身，一路工作到次日凌晨。（圖／本刊攝影組）

晚間近十二點，穿著西裝套裝的主角郭書瑤終於出現，在店外休息放鬆的她在馬路上邊滑手機邊散步，期間也抬腿伸展運動一下。拍攝工作進行到次日近一點，換裝後的郭書瑤獨自走到休息區，與一起收工的阿KEN聊了幾句，隨後各自搭乘劇組交通車離去。一點多，孫可芳和鍾瑶也先後離開。

本劇《何百芮的地獄毒白》改編自宅女小紅失戀故事，第二季在三月開拍，郭書瑤、孫可芳、鍾瑶拍完收工離去，日前也已殺青。（圖／本刊攝影組）

前一天也是在同一個場地拍攝，郭書瑤的妹妹郭書瑜（前）還幫忙劇組一起搬椅子，看來整組感情不錯。（圖／本刊攝影組）

此外，前一天的拍攝同樣是以餐廳內部為主，當晚郭書瑤的妹妹郭書瑜除了陪姊姊工作，也勤奮地幫忙搬了幾張塑膠椅進餐廳。拍攝工作在晚間九點半便結束，演員各自換回自己的服裝後陸續離去，而郭書瑤的私服將豐滿的上圍整個炸出低胸衣領，令人眼睛為之一亮。幾個女演員離開後，現場繼續拍攝阿KEN關上計程車門後拉著行李走進店內的畫面便收工。

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凌晨一點，鍾瑶和阿Ken收工，鍾瑶也換了一身輕便私服離開。（圖／本刊攝影組）

郭書瑤收工，私服造型簡直是辣妹駕到。（圖／本刊攝影組）

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