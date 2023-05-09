星二代王敏淳（香奈兒）2021年底自伯克利音樂學院畢業，早在赴美深造前，她已隨著爸媽檢場、李翊君的腳步進入演藝圈。演歌雙棲的王敏淳曾透露理想型是彭于晏，以及頑童的瘦子，還自封是「瘦嫂」，但時報周刊CTWANT卻在3月直擊她和一名身材魁梧，手臂上有刺青的男性友人互動親暱，對方還溫馨接送情，只是記者純就外型觀察，這位男性友人真的不像瘦子，而是比較接近頑童的另一位成員大淵。

王敏淳在速食店外講電話。（圖／本刊攝影組）

王敏淳進入速食店準備點餐。（圖／本刊攝影組）

3月16日晚間10點左右，本刊在台北市中山區遇到王敏淳正獨自街頭漫步，身穿淺色上衣搭配白色褲子的她，打扮非常休閒，邊走邊看著手機，手上則分別拿著衣服與裝著長笛的袋子。沒多久她便停在一間速食店門口短暫講了電話，之後就進入餐廳點餐。而在她點餐的時候，一名身材魁梧，手臂上有刺青，穿著短袖上衣和短褲搭配人字拖的男子靜靜地走到王敏淳的身旁，順勢就接下了她手上所有的物品，像是衣服、長笛袋、礦泉水等等，從彼此間的舉動來看應該是相當熟稔，而這樣貼心與紳士的舉動，更讓人好奇兩人關係。

取好餐點後，王敏淳左手拿著裝食物的紙袋，右手拿著冰淇淋，跟著男性友人的腳步走到停在店外的藍色轎車處，而這位外型不像瘦子的男子非常紳士，除了幫忙開車門，待女方上車坐定後，再將外套和水等東西交給對方，繼續扮演貼心男。車子開動後，行駛了一小段路便又停在路邊，之後卻不見兩人下車，車內也遲遲沒有任何動靜。

一名外型酷似大淵的男子前來與王敏淳會合，還接手她身上的東西。（圖／本刊攝影組）

買好餐點後王敏淳到停車處先上了一台藍色轎車，而這名男子非常紳士，先幫忙開車門，待女方上車坐定後，再將外套和水等東西交還。（圖／本刊攝影組）

正當本刊為這對男女擔心之時，記者低調地上前查看才發現，王敏淳和該名男子兩人正在車上享受剛買來的熱騰騰餐點，10點23分，車子正要開離之際，王敏淳還熱情地以右手拿著食物送到男生嘴邊上演餵食秀，感覺十分親密，看得出兩人的交情並不一般。

晚間10點36分，車子停在台北市信義區某超商門口，兩人下車後到超商操作互動式資訊服務站，沒多久王敏淳似乎是發現自己忘了拿錢包，男伴見狀瞬間快步往車子方向前進，很靈活地從副駕駛座幫忙拿出女方的側背包。結完帳後，兩人走出超商，女方手上拿著像是票券之類的封套。隨後，車子開到距離王敏淳家門口約10公尺左右的路邊停車，過了10分鐘，王敏淳才下車進門，此時已經接近深夜11點。男生離開王敏淳的家之後，還在路上的檳榔攤買了一包檳榔，11點19分，該名男子將車子開回新店一處住宅社區停車場。

兩人在車上吃速食，王敏淳還伸手餵食食物給男子。（圖／本刊攝影組）

稍晚車子停在某超商門口，兩人下車到超商操作互動式資訊服務站。（圖／本刊攝影組）

兩人步出便利商店，王敏淳在高壯的男子旁邊顯得很纖細。（圖／本刊攝影組）

對於本刊拍到壯碩男子溫馨接送王敏淳，兩人一起在車上共享速食一事，王敏淳和媽媽李翊君得知被偷拍，同時大笑，表示對方是王敏淳小學同學，兩人因有高爾夫球共同興趣，常利用晚上沒太陽、工作結束到高爾夫球練習場切磋球技，李翊君笑說：「他們是好哥兒們！別影響到人家。」

車子開到王家附近，但王敏淳過了十分鐘才下車返家。（圖／本刊攝影組）

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