22歲王敏淳（香奈兒）是資深藝人檢場、李翊君的獨生女兒，2000年兩人結婚後，李翊君卻因為輸卵管沾黏，透過試管嬰兒方式才順利得女，過程相當艱辛。李翊君曾透露當時打20多天的點滴，還要忍受括卵巢過度刺激脹滿腹水，讓老公檢場相當不捨，還曾要李翊君別生了，幸運的是試管一次就成功，也才有著現在在演藝圈放光芒的星二代王敏淳。

出身自演藝世家的王敏淳，16歲就演出偶像劇《我和我的四個男人》，隔年遠赴美國波士頓就讀伯克利音樂學院，主修歌唱、長笛，相當多才多藝，即便遇到疫情攪局，王敏淳仍努力在2021年底，也就是滿20歲那年完成學業。對於自己走上和爸媽相同的道路，王敏淳2020年接受時報周刊CTWANT專訪時曾表示，「對演藝圈相當有熱情，也不會覺得辛苦，反而是在享受，把興趣變成工作最好」。

檢場對王敏淳的教育方式十分特別。（圖／艾迪昇傳播提供）

王敏淳在就讀伯克利音樂學院期間，就獲得前歌手嚴爵青睞，簽約旗下公司成為歌手，接連推出〈和你一起〉、〈沒事別來煩我〉等單曲都獲得好評，畢業後她返台繼續演藝事業。王敏淳曾說爸爸檢場從小對她的學業成績，或是學鋼琴、直笛的成績都不要求名列前茅，有次她考了第一名的好成績開心回家告訴爸媽，沒想到檢場竟然回說：「妳為什麼要考第一名？下次不要考第一名，這樣會沒有進步的空間。」教育方式相當另類。

王敏淳曾在嚴爵的唱片公司推出單曲。（圖／鮪魚肚影音提供）

不過女兒出道後，檢場卻相當關心王敏淳的社群經營狀況，還曾在女兒的直播中現身幫衝人氣，檢場表示「既然女兒要專心做這個，就要做好，她現在把大把心力都專注在這些上，那我就說要顧好粉絲，這樣要接工作時，人家比較能夠接受你」，藉此機會教育女兒。

王敏淳去年更加入《機智校園生活-青春向前衝》劇組演出，卻因一場翻牆戲讓自己臉、手都受傷，事後她發文表示「在拍攝的當下我真的太太太太太緊張了，所以我從高台上摔了下來」。星媽李翊君得知唯一的女兒拍戲從臉到四肢摔到滿是傷痕，也說拍戲受傷是必然的過程，「因為她是新人，很多的工作的狀態不是很懂，傻傻的」，李翊君更透露星爸檢場更虧女兒說：「導演說吃大便妳要吃嗎？」要王敏淳注意工作安全。

去年王敏淳加入《機智校園生活》飾演謝祖武的女兒。（圖／TVBS提供）

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