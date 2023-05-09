特斯拉降價衝擊需求 Lucid今年首季淨損擴大 07:412023/05/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 特斯拉數度調降價格（示意圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電動車新創品牌Lucid周一（8日）公布今年首季財報顯示，上季營收不如預期、淨損擴大，原因在於電動車龍頭特斯拉積極砍價策略導致該公司銷售承受壓力。 財報顯示，Lucid首季營收為1.494億美元，不如市場預期的2.099億美元。上季淨損為7.795億美元，高於前一年同期的虧損6.046億美元。 Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）周一聲明表示，該公司2023年將按計畫生產超過10,000輛電動車。該公司先前預估今年產能為10,000輛～14,000輛。 #Lucid #億美 #淨損 #今年首季 #財報顯示 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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