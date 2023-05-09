電動車新創品牌Lucid周一（8日）公布今年首季財報顯示，上季營收不如預期、淨損擴大，原因在於電動車龍頭特斯拉積極砍價策略導致該公司銷售承受壓力。

財報顯示，Lucid首季營收為1.494億美元，不如市場預期的2.099億美元。上季淨損為7.795億美元，高於前一年同期的虧損6.046億美元。

Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）周一聲明表示，該公司2023年將按計畫生產超過10,000輛電動車。該公司先前預估今年產能為10,000輛～14,000輛。

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