天王周杰倫近期在香港舉辦7場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，吸引上萬粉絲及明星藝人前去朝聖，而在演唱中表帶來一段精采的演花式籃球表演，但當他用指尖轉球時卻連續失誤，連他本人都忍不住笑場，事後更在社群發文「希望大家忘記」，笑翻網友。

周杰倫7日演唱會中唱到歌曲《鬥牛》時，他與舞群手上拿著籃球在台上表演帥氣的花式籃球，不過當他用手指轉球時球卻滑落，雖然周杰倫反應快手一揮將球撈了回來，但他仍忍不住笑場，接著當他要再度挑戰轉球時，球又再度飛出去，讓現場歌迷笑翻。

影片曝光後，周杰倫當時的真實反應也逗樂許多網友「掉球也很可愛啊」、「笑太大聲了不好意思杰倫」對此，周杰倫昨（8）日在IG發文幽默表示「Magic 希望大家忘記我球滑掉」並附上2張他在演唱會表演花式籃球時的側拍照。

貼文一出，網友們紛紛在留言區笑說「本來是忘記了，但你這麼一說，都想起來了」、「被我拍下來了哈哈，但還是帥」、「我已經收藏起來了」、「你一說大家都去找影片了」、「大嫂來太緊張嗎？」，還有網友安慰他「偶有失手，不要緊」、「還是很帥啦」。