鍾沛君驚爆被放話要退選 羅智強喊支持提告：挑撥離間

爭取國民黨台北市立委第6選區（大安區）提名的台北市議員鍾沛君，昨（8）日稱遭放話要退選，已將證據提供給市黨部進行申訴，將在蒐證齊全後進行提告，不過對手羅智強昨晚表示，「意圖使人不當選」是非告訴乃論之罪，任何人都可以向司法機關告發，因此將在今日上午10時，率團隊與律師一同赴台北地檢署按鈴申告。

鍾沛君昨日下午受訪還原狀況，透露在正式登記前，就有3位里長詢問是否會登記，告知參加活動時，有與會人士宣稱鍾不會登記將禮讓；本月5日拜票時，又有民眾當面說有其他團隊稱鍾將退選，讓她決定向市黨部申訴，並提供目前掌握的資料，請市黨部與她一同調查、蒐證，待蒐證完成後，該告的一定會告。

「鍾沛君不告，我來告！」羅智強昨晚在臉書指出，「意圖使人不當選」是非告訴乃論之罪，任何人都可以向司法機關告發，既然鍾稱「有自己的策略」，暫時沒有提告的想法，那就由他的團隊來告發，宣布將在今早10點與競選團隊王欣儀、議員楊植斗及律師簡榮宗一同前往台北地檢署。

羅智強提到，若鍾沛君釋出的證據屬實，已經有公園大哥及3位里長，共4位證人，具有相當的證據力向檢察機關告發，而造謠者不只傷害了鍾，同時也傷害到其他參加國民黨大安區立委初選的參選人，讓所有參選人揹負質疑，絕對不能姑息踐踏選舉公平的犯罪。

羅智強說，他尊重鍾沛君暫時沒有提告的想法，但這種大是大非的事情不容和稀泥，選舉的公平和法律的尊嚴必須捍衛，且市黨部雖然接受申訴，不過卻沒有司法調查權，因此決定主動進行告發。