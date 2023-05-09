一名銀行相關的女從業人員愛上已婚男子，對方的老婆發現，該女與自己老公合照裸露上肩相擁而眠的照片，甚至傳訊給他「我沒吵你，但我有偷摸小鳥喔」，人妻提告求償100萬元，台灣高等法院考量故意侵權行為造成人妻所受精神上痛苦之程度，判該名女子須賠償30萬元確定。

人妻提告主張，該名女子明知老公有婚姻關係卻與他交往並發生性行為，侵害其配偶身分法益情節重大等情，對方須賠償她精神慰撫金100萬元，但遭指控的女子否認與人夫有超越朋友分際之親密互動，沒有侵害配偶身分法益之故意或過失。

高院依照人妻提供的照片，認為該名女子與人夫裸露上肩相擁而眠，或見2人在戶外狀甚親密，且經比對通訊軟體對話紀錄，她與人夫曾有「我沒吵你，但我有偷摸小鳥喔」、「自己說星期二要好好做愛的」、「啊！我很大方，我承認自己是小三啊！沒什麼好怕」。

高院認為，該名女子明知男子為有配偶之人，仍與之親密交往，並發生性交行為，顯逾越正常朋友交往之份際，侵害人妻基於配偶關係之身分法益且情節重大，判賠30萬元確定。