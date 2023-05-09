小兒科醫師林智葳分享，近日收治一名4歲的小患者，因為連續高燒39度3天，同時有咳嗽有痰、流鼻水、輕微喉嚨痛等症狀，爸媽緊急帶來看診，回家後卻又繼續燒了2天，送到大醫院檢查發現是hMPV(人類間質肺炎病毒)感染，引發肺炎，他強調這款病毒真的不容小覷，近期門診發燒且合併肺炎的病人應會大幅增加。

林智葳昨在臉書上分享，一個4歲的幼童反覆發燒了3天，且燒到39度，合併咳嗽有痰、流鼻水、輕微喉嚨痛等症狀，燒到第三天的時候回診，本來以為孩子的發燒時間已經逐漸拉長，應會逐漸退燒，未料幼童返家竟然又繼續高燒2天。

林智葳表示，孩子發高燒的第一天，父母會很緊張，孩子發高燒的第三天，兒科醫師看了也開始緊張，燒到第五天的時候，一般都建議爸媽趕緊帶孩子去醫院做檢查，結果這位4歲孩子照X光後確診肺炎，微生物證據是hMPV(人類間質肺炎病毒)。

林智葳指出，雖然hMPV沒有特定的抗病毒藥物可治療，也不易引發重症，可是它容易讓孩子高燒數日，有些甚至到第7天才退燒、引發肺炎的特性還是不容忽視；如果本身就有氣喘、呼吸道過敏等體質的人更要注意；而他也預期近期門診發燒且併有肺炎的病人應該會大幅增加，hMPV（人類間質肺炎病毒）真的不容小覷。