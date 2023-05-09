女星王思佳近日上節目分享愛馬仕包包收藏，意外引起買假包爭議，昨（6）日她拍影片正式回應，表示已經將包包送去美國鑑定真偽，甚至直嗆代購，如果是假貨要弄死他。不過有網友開始檢驗她過往節目所曬出的包包，對此，王思佳都沒有回應」，而王思佳近期的行蹤也隨之曝光，還驚見兩大天王同框。

王思佳在限時動態中曬出她參加婚禮的照片，全身芭比粉，外加拎著一個同色系的香奈兒包包，在車上時王思佳用開心用手機自拍，看起來心情不受假包風暴影響，非常開心的去參加婚禮，好姊妹關穎也替她按讚，而當天王思佳老公也在IG告白「Love this girl 」，展現力挺王思佳的心意。

王思佳近日陷入假包爭議，她不管風波照樣出席婚禮。(圖/王思佳 IG)

事實上，由於王思佳送驗的包包，並非網友提出質疑的包款，因此又有網友在影片下方留言，不解為何送驗的包包不是爭議包款，也有人不懂她為何不把所有包包一次送驗以示清白，排山倒海的疑問，讓王思佳不到12小時的時間，就把留言功能關閉。

王思佳經紀人昨表示，這2天王思佳身體不舒服，心情也受到影響，「我想讓她休息一下，她關留言應該是一堆酸民留言所以才會關閉」，至於驗包的進度，經紀人說目前還沒結果，有最新消息會公布。

對於婚禮，陳建州（黑人）則是在凌晨分享王力宏、陶喆在婚禮合唱的影片，興奮發文「兩大天王久違的合唱～Forever Love」，貼文下擁入不少祝福「超好聽的，恭喜這對新人，百年好合」，兩人也不停的展現歌唱技巧，王力宏還趁機獻吻陶喆，王力宏開心表示：「送你們永永遠遠『Forever Love』。」