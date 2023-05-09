民進黨主席賴清德日前表示，自己平常都喝珍珠奶茶，而且喝「全糖」才夠味，引發討論。對此，藥師林士峰抨擊，賴的說法可能造成模仿效應，對民眾健康造成危害。

林士峰昨（8）日在臉書撰文表示，賴清德可能沒有意識到，他現在是總統候選人，還是一名有醫師背景的候選人，「到時候出現一堆模仿的人，特別是小孩子，因此危害國民健康，就不妙了。」

對於吃過多的糖，林士峰指出，會讓人體的胰臟工作量加劇，及增加糖尿病的風險，小孩子吃太多糖的話，除了容易蛀牙外，還會因為很興奮，而會有過動的傾向。

林士峰痛批，從民進黨放寬農藥標準進口草莓、用肺發電，甚至為了討好美國，開放萊豬進口台灣，可以看出增進國人健康，並不在民進黨的選項之內。

據《TVBS》7日報導，對於自己喝珍奶要全糖被批評一事，賴清德回應，造成糖尿病的主因是胰島素不足，並非糖吃多了或吃得過甜才引起，若已有糖尿病或高血脂等狀況、或有了一點年紀，就不能這樣吃。賴還強調，自己並不是鼓勵大家喝全糖，如果民眾身體很健康，想要吃全糖是OK的。