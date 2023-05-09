國民黨台北市議員游淑慧日前在新北市長侯友宜的介入協調下，退出港湖區黨內立委初選，隨後被點名征戰北市艱困選區─第2選區（士林、大同），對戰民進黨議員王世堅。游淑慧昨(8日)晚在臉書寫下「天人交戰，惶惶不安」8字，似乎對於是否參選相當掙扎。

游淑慧3日宣布退出港湖立委初選後，要她挑戰王世堅的聲浪頻傳。游淑慧昨日下午曾發文坦言，已經連續三天吵台北市議員鍾沛君，問她投入第2選區的意見，「獅子座屬龍的我，這輩子很少如此難以決定」，昨深夜游再度發文，並寫下耐人尋味的「天人交戰，惶惶不安」，似乎透露出對於參選與否相當掙扎。

對此，網友回應兩極，有部分人認為「堅哥未必會贏，因為陽信幫不見得會支持，假使能夠讓藍白都支持淑慧，其實也蠻值得一搏！不要忘了台北市的八仙過海讓堅哥跳過海」、「我士林居民。投妳」、「捨妳其誰！還有北市議員做後盾」；但也有人覺得「不安就代表其實心裡沒有想，順從自己的內心，不選也是應該的」、「不要去選，老的沒幹掉，被洗去別的地方是失去初心」、「最佳時機已過，既然會惶惶不安，就無須再天人交戰，放下就好」。

對於未來可能對上游淑慧，王世堅日前表示，游淑慧是他在議會非常好同事，而國民黨提名誰還沒確定，要游淑慧有意願表達，他們黨通過提名程序確認是她，才會做回應，「不然我做回應，非常不禮貌」。