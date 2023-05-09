許多上班族準備晚餐時會順便打包隔天中午的便當，中醫師余雅雯提醒，隔夜菜經長時間放置與再加熱的過程中，可能分解出亞硝酸鹽，有致癌風險，尤其是葉菜類蔬菜；她建議，根莖類及豆類的蔬菜硝酸鹽含量低，放到隔天食用對人體相對安全。

余雅雯在臉書發文指出，曾經遇到一位體質較敏感的患者突然濕疹大爆發，出現皮膚搔癢、拉肚子症狀，問診發現她因為幫小孩準備便當，剛好有剩菜，就冰起來隔天加熱吃，沒想到一吃出問題。

余雅雯直言，患者本身體質敏感，加上隔夜飯菜有些油脂經過一段時間就會產生變性，腸胃功能差或是體質較敏感的人都不適合食用。

不少家庭習慣將前一天吃剩的綠色蔬菜當作隔天的便當菜，余雅雯提醒，這樣會讓含有硝酸鹽的蔬菜，像是高麗菜、空心菜、小白菜、青江菜等，經長時間置放與再加熱的過程分解出亞硝酸鹽。

余雅雯指出，雖然目前醫學研究沒有足夠的數據證明，吃隔夜菜會罹患癌症，但亞硝酸鹽是食道癌、胃癌、大腸癌、直腸癌的危險因子之一。

蔬菜類還包含根莖類與夾豆類，像是蘿蔔、絲瓜、胡瓜、黃瓜、菇類、海藻、四季豆、碗豆等，都含有維生素與礦物質；這2類食物本身的硝酸鹽含量低，隔天再食用對人體來說相對安全。