路易莎咖啡2022年合併營收創21.7億元新高、年增達15.51％，毛利率創54.72％新高。營業利益1.03億元、年增達57.82％，歸屬母公司稅後淨利1.03億元、年增16.05％，雙創歷史第三高，每股盈餘（EPS）5.03元。

路易莎咖啡過去2年展店進度受疫情影響而趨緩，去年底全台門市共530家，較2020年底524家僅小增11家。不過，加計籌備中據點，截至5月底全台門市已躍增至548家，展店步調已明顯加速，其中直營店170家、加盟店378家，今年目標新展達70家。

黃銘賢指出，路易莎咖啡透過4大「精實」展店策略追求高毛利及高獲利。首先，透過幹部新創及再展，目前已開出55家內創門市，發揮超高坪效。其次，陸續在近30所大學學區開出校園門市，深耕未來主力消費客群。

再者，路易莎咖啡與高鐵、台北捷運開設「聯名門市」發揮綜效，搶占兩大交通網絡、掌握人流匯集點的錢潮，如台中高鐵聯名門市月營收達近300萬。最後則是透過「老店新生」搬遷翻新、擴大營業，如台北慶城店搬遷後月營收跳增3倍、從40多萬攀升近130萬。

黃銘賢表示，除了4大精實展店策略外，也同步開創「大店帶小店」新商模、拓展「地方創生」特色門市，以多元方式拓展據點。展望今年，將啟動精實展店、新品亮點、運用生成式AI科技、搶攻餐食市場、智能中央工廠及海外布局等短、中、長期六大成長引擎。

黃銘賢指出，路易莎咖啡全力搶攻餐食商機，以擴大客源、提高停留經濟效益，今年將推出一系列不同特色的精選餐食，如台灣松山健康生活門市推出精選餐食後，單月業績提升15％、來客數成長12％。未來將陸續推出外帶餐盒系列，增添商機延伸發展空間。

其次，台灣咖啡與茶的市場產值據統計逾2000億，路易莎咖啡將在兩大領域推出不同新品，開創新商機。再者，路易莎咖啡目前會員數達168萬，並善用AI大數據分析布建台灣咖啡地圖樣貌，後續將啟用「路易莎黑卡GPT」語音互動點餐服務，改善門市訂單處理效率。

此外，路易莎咖啡目前擁有1座MES智能中央餐食廠、3座烘焙廠、2座烘豆廠及2座麵包廠，除了產製集團內部產品，也開始承接光焙若蔬食、丹生?物、安永?物等代工生產業務，未來將成為雲廚計畫的作戰中心。

最後，路易莎咖啡2019年進軍泰國展店，受疫情影響將重新整頓出發，並重啟海外布局，其中印尼已與當地知名的金鋒集團展開密切合作，新加坡亦找到合作夥伴、預計今年開出首店。日本預期最快明年開出首店，美國則計畫先以銷售濾掛咖啡、網路行銷等方向測試。