台灣大第一季合併營收430.2億元，較去年同期成長8%；EBITDA 86.8億元，較去年同期成長3%；稅後淨利為27.1億元，稅後EPS為0.96元。

電信業務亮點方面，台灣大第一季行動服務營收較去年同期成長5.4%，智慧型手機月租用戶ARPU來到697元，月租用戶月退租率下降，來到0.71%。台灣大持續推廣mo幣多、好速成?、Disney+、OP響樂生活四大獨門專案，帶動資費升轉，獨門專案用戶佔智慧型手機用戶比例攀升至19%。

台灣大電子商務成長動能強勁，momo第一季合併營收為251.2億元，年成長10%；主倉與衛星倉總數合計達到55座，較去年同期增加7座。另一成長引擎家用寬頻上網服務，第一季營收年成長7%。

台灣大與台灣之星的董事會已於2月24日通過調整換股比例為每1股台灣之星普通股換發台灣大0.03260股普通股(原比例為1股換0.04508股)。預計將發行2.04億新股，較原本規劃之2.82億新股減少股權稀釋近三成。本合併案尚需取得公平會及證券主管機關核准。

台灣大表示，未來三大主要成長引擎5G、momo、家用寬頻，將持續提升台灣大的領導地位，並創造集團綜效。台灣大的目標是透過兩個方向為股東創造最大價值，在取得公平會及證券主管機關的核准後，順利完成與台灣之星的整併；深化電信+科技事業策略，舉辦電競賽事、發展電信金融等多元服務，並利用不斷增加的用戶數、豐富的數據資料庫及先進的人工智慧技術，創造營收。

台灣大董事會也決議分派現金股利合計121億元，換算殖利率約為4.2%。依扣除子公司持有本公司股份(視為庫藏股)後之28.2億股計算，每股現金股利為4.3元。盈餘分配後，台灣大仍有合計372億元法定盈餘公積及資本公積可供未來配發股利。