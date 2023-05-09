穎崴表示，由於全球總體經濟仍疲，供應鏈本季持續進行庫存調整，市場需求轉弱。在景氣尚未明顯回溫下，穎崴除與客戶保持緊密合作與聯繫，同時趁此時期積極拓展東南亞市場，盼搶得全球市場先機，待景氣復甦時即可迎接成長契機。

展望後市，隨著下半年品牌廠持續開出新規格，在新世代裝置走向高階、高頻、高速等大趨勢帶動下，穎崴看好可望帶動旗下系統級測試治具及老化測試治具需求，為下半年增添業績成長動能。

穎崴董事長王嘉煌先前法說時表示，首季為產業傳統淡季，雖受地緣政治風險、產業庫存調整影響半導體市場，上半年營運動能趨緩，但預期下半年可望恢復成長，全年營運目標維持逐季成長、下半年優於上半年，力拚今年營運逆風續揚、再創新高。

此外，穎崴高雄楠梓新廠本季將完工、預計於30日舉行啟用典禮。隨著新廠產能到位，除可逐步提高探針自製率外，更能滿足客製化需求，同時帶來良率提升、產能優化及智慧製造等效益，挹注公司衝刺高階測試市場，並對產品品質掌握度更高。