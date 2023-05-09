穎崴表示，由於全球總體經濟仍疲，供應鏈本季持續進行庫存調整，市場需求轉弱。在景氣尚未明顯回溫下，穎崴除與客戶保持緊密合作與聯繫，同時趁此時期積極拓展東南亞市場，盼搶得全球市場先機，待景氣復甦時即可迎接成長契機。
展望後市，隨著下半年品牌廠持續開出新規格，在新世代裝置走向高階、高頻、高速等大趨勢帶動下，穎崴看好可望帶動旗下系統級測試治具及老化測試治具需求，為下半年增添業績成長動能。
穎崴董事長王嘉煌先前法說時表示，首季為產業傳統淡季，雖受地緣政治風險、產業庫存調整影響半導體市場，上半年營運動能趨緩，但預期下半年可望恢復成長，全年營運目標維持逐季成長、下半年優於上半年，力拚今年營運逆風續揚、再創新高。
此外，穎崴高雄楠梓新廠本季將完工、預計於30日舉行啟用典禮。隨著新廠產能到位，除可逐步提高探針自製率外，更能滿足客製化需求，同時帶來良率提升、產能優化及智慧製造等效益，挹注公司衝刺高階測試市場，並對產品品質掌握度更高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。