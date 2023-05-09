國巨表示，4月合併營收與上月持平，主要是供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中，累計1到4月合併營收為351.07億元，較去年同期減少12.8%。
國巨第1季合併營收260.96億元，單季合併毛利率為33%，營業利益為49.2億元，營業利益率為18.9%，歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為41.32億元，單季每股盈餘為9.9元。
展望第2季，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，國巨預估，第2季營運處於緩步回升，標準品產能利用率與第1季40%到50%相當，特殊品產能利用率與第1季約70%相當，第2季合併營收與第1季持平或微幅增加，毛利率及營業淨利率預估將較第1季微幅增加。
國巨表示，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
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